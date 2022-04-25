CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor

25.04.2022 14:56
CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor

CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Gizlenmesine karşın resmi veriler dikkate alındığında Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşandığı ortadadır.

CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Gizlenmesine karşın resmi veriler dikkate alındığında Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşandığı ortadadır. Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bireysel eylemle Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi" dedi.

CHP'li Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Akın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığı iddialarıyla ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yalanlarından biriyle karşı karşıyayız. Enerji bakanı, dün akşam saat 21.20'de ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olan genel başkanımıza iftira atarak ve yalan söyleyerek bir tweet attı. Algı mühendisliğine soyundular" diye konuştu

CHP'li Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 24 Nisan'da 'Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?' diye tweet attığını hatırlatarak, "Sanki genel başkanımızın evinin elektriğinin kesilmediği yönünde algı oluşturmaya çalıştı. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiğinin kanıtı; borç nedeniyle kesme ve mühürleme tutanağı. Gizlenmesine karşın resmi veriler dikkate alındığında Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşandığı ortadadır. 1 Ocak 2022 tarihinde elektrik faturalarına yüzde 127 oranında fahiş bir zam yapan iktidar, gelen tepkilerin ardından faturalarda hiçbir etkisi olmayan göstermelik adımlar atmıştır. Bugün itibarıyla düşük kademede zam oranı yüzde 43, yüksek kademede ise yüzde 119 olarak hala yürürlükte. Bu nedenle kamuoyu araştırmalarına göre her 5 aboneden 1'inin faturasını ödemekte zorlandığı ifade ediliyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bireysel eylemle milyonların sesi olarak Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi" dedi.

YORUMLAR
500
CHP'li Akın'dan Bakan Dönmez'e Belgeli Yanıt: 'Belge Burada, Selvi Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesildiğinin Kanıtıdır, Borç Nedeniyle Kesme ve... CHP'li Akın'dan Bakan Dönmez'e Belgeli Yanıt: 'Belge Burada, Selvi Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesildiğinin Kanıtıdır, Borç Nedeniyle Kesme ve... TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Türkiye, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Oyun bir anda felakete dönüştü! 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti
14:36 "Şenyaşar ailesiyle ilgili kendimi affedemiyorum" diyen eski AK Partili bakan Fakıbaba: HDP'ye oy vermek ayıp değildir
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement