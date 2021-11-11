CHP'li Altay: Hiçbir terör örgütü yöneticisi muhatabımız değil - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Hiçbir terör örgütü yöneticisi bizim muhatabımız değil. Kimi terör örgütü yöneticilerinin açıklamalarına mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, CHP'ye leke yapıştırmak mümkün değildir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, Irak- Suriye tezkeresine yönelik CHP'nin tavrını eleştirenlere tepki göstererek, "Hiçbir terör örgütü yöneticisi bizim zaten muhatabımız değil. Terör örgütü yöneticilerinin açıklamalarına mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, CHP'ye leke yapıştırmak mümkün değildir. Terör örgütleriyle ilişki konusunda AK Parti'nin, Erdoğan'ın sabıkası oldukça kabarıktır. Bunlar teröristlerden medet umanlardır. Değişik zeminlerde kimin hangi terör örgütü yöneticileri ile düşüp kalktığını biz de vatandaşlarla paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyarız" diye konuştu.