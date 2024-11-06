CHP'li Aygun'dan Bakan Yumaklı'ya Tepki

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepki göstererek, "Şu an okullarda Yerli Malı Haftası kalmadı. Niçin? AK Parti'nin yanlış yapmış olduğu politikalarından. Köylerde tezek kokusu vardı, tezek kokusunu bitirdiler" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepki gösterdi. Komisyona ekmek ve süt ile gelen Aygun, "Söylenecek söz yok. Üreten kazanmıyor ama bir fincan kahve 120 lira. Yazıktır, günahtır" dedi. Aygun şöyle devam etti:

"Çiftçiyi perişan ettiler ama geldiğimiz noktada şimdi kalkmışlar 'AK Parti olmasaydı ekmek bulamazdınız' diyorlar. Şu an okullarda Yerli Malı Haftası kalmadı. Niçin? AK Parti'nin yanlış yapmış olduğu politikalarından. Köylerde tezek kokusu vardı, tezek kokusunu bitirdiler" dedi. - ANKARA