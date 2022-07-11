CHP'li Aylin Nazlıaka çok sıcak karşılandı - Son Dakika
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CHP'li Aylin Nazlıaka çok sıcak karşılandı

11.07.2022 09:51
CHP'li Aylin Nazlıaka çok sıcak karşılandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka partililer ile bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka partililer ile bir araya geldi. Nazlıaka'ya Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan çok sıcak bir şekilde karşıladı.

CHP Edremit İlçe Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine genel merkezdeki bayram arasında bölgeye gelmeye fırsat bulan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka katıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın sıcak karşılaması ile başlayan programda Nazlıaka partililer ile bayramlaştı. Daha sonra Nazlıaka burada partiye yeni üye olan partililere rozetlerini taktı ve onlar ile sohbet etme imkanı buldu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Balıkesir, Edremit, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Aylin Nazlıaka çok sıcak karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Aylin Nazlıaka çok sıcak karşılandı - Son Dakika
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