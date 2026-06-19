CHP'li Başkanın İstifası AK Parti'den Değerlendirildi - Son Dakika
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CHP'li Başkanın İstifası AK Parti'den Değerlendirildi

CHP\'li Başkanın İstifası AK Parti\'den Değerlendirildi
19.06.2026 12:49
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Eyyüp Kadir İnan, Tugay'ın istifasını CHP belediyeciliğinin çöküşü olarak yorumladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası ile ilgili "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisinden istifası, İzmir için CHP belediyeciliğinin çöküş itirafıdır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası ile ilgili sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisinden istifası, İzmir için CHP belediyeciliğinin çöküş itirafıdır. Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez. Ancak bu durum sadece şahsi bir problem değildir, asıl mesele bu tabloyu güzel İzmir'e layık gören 25 senelik köhnemiş CHP zihniyetinin ta kendisidir. Fakat kimse umutsuzluğa kapılmasın. İzmir sahipsiz değildir. İzmir'de biz varız, millete hizmetkar olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var. Biz bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştık, bundan sonra çok daha fazla çalışırız. Kararlıyız… Bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Eyyüp Kadir İnan, Yerel Yönetim, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başkanın İstifası AK Parti'den Değerlendirildi - Son Dakika

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