CHP'li Bayraktutan: "Yusufeli'nde ikamet etmeyenlere hak sahipliği çıktı" - Son Dakika
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CHP'li Bayraktutan: "Yusufeli'nde ikamet etmeyenlere hak sahipliği çıktı"

12.10.2022 12:16
CHP'li Bayraktutan: "Yusufeli'nde ikamet etmeyenlere hak sahipliği çıktı"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Yusufeli'nde oturanlara hak çıkmadı, Yusufeli'nde ikamet etmeyenlere hak sahipliği çıktı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, " Yusufeli'nde oturanlara hak çıkmadı, Yusufeli'nde ikamet etmeyenlere hak sahipliği çıktı." dedi.

Bayraktutan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanlarına taşınmaya başladığını anımsatarak, taşınma sürecinde yaşanan mağduriyetlere değindi.

Baraj yapılacak yerlerde sakinlerin fikirlerinin alınması gerektiğini belirten Bayraktutan, Yusufeli'nde taşınma sürecinde yetkililerin her konuda emrivaki yaptığını öne sürdü.

Yusufeli'nde kurulan yeni yerleşim yerinde esnafla alakalı ciddi mağduriyetlerin olduğunu aktaran Bayraktutan, "148 esnafa hak sahipliği çıkmadı. Evlere ilişkin de mağduriyetler var. Yusufeli'nde oturanlara hak çıkmadı, Yusufeli'nde ikamet etmeyenlere hak sahipliği çıktı. Anlaşılmayan bir çiftte standartla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Bayraktutan, yeni yerleşim yerinde yolların, altyapının tamamlanmadığını ve sorunların yaşandığını dile getirdi.

Devletin yeni yerleşim yerini tam ve eksiksiz yaptıktan sonra vatandaşların taşınmasını istemesi gerektiğini belirten Bayraktutan, "Devlet Yusufeli'nde ceberut yüzünü değil devlet baba yüzünü göstersin, baskı yapmasın, yeni yerleşim yerini de bir an önce tamamlasın." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Yusufeli, Artvin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Bayraktutan: 'Yusufeli'nde ikamet etmeyenlere hak sahipliği çıktı' - Son Dakika

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