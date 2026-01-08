CHP'li belediye başkan aday adayının cesedi tekneye bağlı halde denizde bulundu - Son Dakika
Politika

CHP'li belediye başkan aday adayının cesedi tekneye bağlı halde denizde bulundu

CHP\'li belediye başkan aday adayının cesedi tekneye bağlı halde denizde bulundu
08.01.2026 22:41
İzmir'in Urla ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı (45), elleri ve ayakları tekneye bağlı şekilde denizde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Urla ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğu öğrenilen Burak Ulamışlı'nın cansız bedeni, elleri ve ayakları tekneye bağlı halde deniz içerisinde fark edildi.

Durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulamışlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ulamışlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cesedin tekneye bağlı halde bulunması nedeniyle cinayet ihtimali üzerinde durulurken,olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:22
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
