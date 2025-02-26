CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Yeğin hakkında hazırlanan iddianamede AK Partili eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiası yer aldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, şüpheli Yeğin'in söz konusu hakareti meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi YouTube sayfasında yayınlandığı aktarıldı.
Şüphelinin vekili aracılığıyla sunduğu savunmasında, bahse konu konuşmaların ifade hürriyeti ile temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdüğü kaydedildi.
Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Son Dakika › Politika › Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma - Son Dakika
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