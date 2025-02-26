Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma

Geniş Video İzle

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

26.02.2025 18:45  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Yeğin hakkında hazırlanan iddianamede AK Partili eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiası yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, şüpheli Yeğin'in söz konusu hakareti meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi YouTube sayfasında yayınlandığı aktarıldı.

İFADE HÜRRİYETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ

Şüphelinin vekili aracılığıyla sunduğu savunmasında, bahse konu konuşmaların ifade hürriyeti ile temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdüğü kaydedildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Hapsi istendi! CHP\'li belediye başkanına soruşturma

Sancaktepe Belediye, İsmail Erdem, Milletvekili, Alper Yeğin, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Casper:
    Yorumsuz 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.