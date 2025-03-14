31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da katılacağı programlar sebebiyle başkanlık koltuğunu CHP'li bir isme değil, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya bıraktı.
Normal şartlarda belediyelerde başkan vekilliği, partiden bir isme bırakılır. Ancak Köksal'ın vekalet yetkisini MHP'li Halil İbrahim Baykara'ya bırakması dikkat çekti. Bu adım, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde, başkan vekilliği görevini muhalefet partisinden bir ismin üstlenmesi açısından bir ilk olarak kayda geçti.
CHP'li başkan Burcu Köksal seçim sürecinde "ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz" dediği sözleri akıllara geldi.
Son Dakika › Politika › CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı - Son Dakika
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