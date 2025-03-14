CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP\'li belediye başkanı yerini MHP\'li isme bıraktı

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'daki programı nedeniyle başkanlık koltuğunu CHP'li bir isme değil MHP'li Meclis Üyesine bıraktı.

14.03.2025 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da katılacağı programlar sebebiyle başkanlık koltuğunu CHP'li bir isme değil, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya bıraktı.

KOLTUĞUNU MHP'Lİ İSME BIRAKTI

Normal şartlarda belediyelerde başkan vekilliği, partiden bir isme bırakılır. Ancak Köksal'ın vekalet yetkisini MHP'li Halil İbrahim Baykara'ya bırakması dikkat çekti. Bu adım, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde, başkan vekilliği görevini muhalefet partisinden bir ismin üstlenmesi açısından bir ilk olarak kayda geçti.

"ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ"

CHP'li başkan Burcu Köksal seçim sürecinde "ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz" dediği sözleri akıllara geldi.

Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı
Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı

07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
05:16 Uçak havalimanında alev aldı Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi
01:48 Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:41 İstanbul’da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı İstanbul'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 08:08:16. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.