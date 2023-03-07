CHP'li belediye başkanından Akşener'e eşek benzetmesi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li belediye başkanından Akşener'e eşek benzetmesi

07.03.2023 10:40
CHP'li belediye başkanından Akşener'e eşek benzetmesi

Zonguldak'ın CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 6'lı masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" paylaşımı yaptı.

Zonguldak'ın CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 6'lı masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" paylaşımı yaptı. Kantarcı; paylaşımının teşbih olduğunu söylese de bazı İYİ Parti üyeleri duruma tepki gösterdi.

CHP'lı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycumaspor için önceki günlerde yaptığı paylaşımda "Allah sevdiği kuluna eşşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" benzetmesi yaptı. Çaycumaspor ile ilgili tartışmalar devam ederken Kantarcı bu kez de aynı benzetmeyi 6'lı masadan kalktıktan bir süre sonra geri dönen Meral Akşener için de yaptı. Kantarcı, "Allah sevdiği kuluna diğer eşeğini de buldurur" paylaşımının ardından bazı İYİ Parti üyeleri duruma tepki gösterdi.

Bir İYİ Parti üyesi "Sayın başkan bu üslup genel başkanımıza yapılan saygısızlıktır. Sizden İYİ Partililer olarak kamuoyundan özür bekliyoruz. Lütfen bunu dikkate alın saygılarımla. Yoksa gerekeni sandıkta cevap olarak alırsınız" yorumunu yaptı.

Kantarcı bunun üzerine Türk Dil Kurumu'nu işaret ederek paylaşımının teşbih olduğunu paylaştı. Bazı vatandaşlar Kantarcı'nın paylaşımına destek verirken bazıları ise tepki gösterdi. Paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
CHP'li belediye başkanından Akşener'e eşek benzetmesi CHP'li belediye başkanından Akşener'e eşek benzetmesi Akşener, 5'li Masa toplantısına katılacak mı? İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yanıtladı Akşener, 5'li Masa toplantısına katılacak mı? İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yanıtladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Kantarcı, İYİ Parti, Allah, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li belediye başkanından Akşener'e eşek benzetmesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:34 Dolar/TL, 18,91 seviyesinden işlem görüyor
10:37 Saadet Partisi önünde kaydedilen görüntüler bir ismi küplere bindirdi: Bu utancı yaşatanları asla unutmayın
10:37 Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, bir çağrı da Selahattin Demirtaş'tan geldi: HDP'ye de bekliyoruz
10:10 Fenerbahçe taraftarının, Sevilla maçı için Acun Ilıcalı'ya yaptığı çağrı Türkiye gündeminde
10:02 Aylardır konuşulan iddia kesinleşti! İşte 6'lı Masa'nın mutabakat metninde en dikkat çeken madde
10:00 Ali Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş yorumu: Takımı güçlendirdik, çok güçlü bir kadro oldu
09:43 İspanya alarma geçti! Hükümetin talebiyle Sevilla-Fenerbahçe maçı yüksek riskli ilan edildi
09:38 Sürpriz Suriye ziyareti ortalığı karıştırdı! Büyükelçi Flake Dışişlerine çağrıldı, ABD'den yanıt gecikmedi
07:08 New York'ta Empire State binası, depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı
09:34 Şahan Gökbakar, 6'lı Masa için özel video hazırladı: Gidecek yerin mi var?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2023 10:57:56. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanından Akşener'e eşek benzetmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement