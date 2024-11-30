CHP\'li Belediye Başkanları Toplandı: Halkın Belediyesi Halkın İradesi

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen 'Halkın Belediyesi Halkın İradesi' gündemli belediye başkanları toplantısına katıldı. 414 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanın katıldığı toplantıda kayyum atamaları, belediyelerin açtığı kreşler, SGK borçları, konser harcamaları gibi konular ele alındı.

Başkan Ömer Günel, "Bugün tüm belediye başkanlarımızın katılımı ile CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'in başkanlığında 'Halkın Belediyesi Halkın İradesi' başlığı altında; kayyum atamaları, SGK vergi borçları, kreşlerle ilgili son yaşanan gelişmeler gibi konular üzerinde toplantımız gerçekleşiyor. Göreve geldiğimiz 2019 Yerel seçimleri ile her zaman halk odaklı ve hemşehrilerimize destek olacak hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdik. Bugün ülke gündeminde ekonomi ve hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı var Geride bıraktığımız 5,5 yılda ve önümüzdeki sürede halk odaklı sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz devam edecek. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eğitim desteklerimize, gıda yardımlarımıza, daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için yaptığımız fiziki proje ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

CHP genel merkezinde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısı büyükşehir belediye başkanlarının konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması ve toplantı sonuç beyannamesinin okunmasıyla sona erdi. - AYDIN