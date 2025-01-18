CHP\'li Belediyenin İşten Çıkardığı İşçiler, AK Parti Kongresinde Tepki Gösterdi

Politika

Amasya'da CHP'li belediyenin işten çıkardığı işçiler, AK Parti kongresinde pankart açtı: "Sözünde dur başkan"

AMASYA - Amasya'da CHP'li Amasya Belediyesi'nin 3 gün önce işten çıkardığı işçiler, AK Parti Amasya İl Kongresi'nde "Sözünde dur başkan" yazılı pankart açarak, kongreye katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sorunlarını paylaştı.

Belediyenin MHP'den CHP'ye geçtiği 31 Mart seçimleri öncesi kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları sözü vermesine rağmen bir aileden birden fazla kişinin çalıştığına dair tespitleri üzerine 35 kişiyle yollarını ayırma kararı aldıklarını açıklayan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'ye, "CHP belediyesinde işçi kıyımı var. Sözünde dur başkan" yazılı pankartlarla tepki gösteren işçiler, AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorunlarını iletti. İşçilerle konuşan Tunç, yeniden işlerine kavuşmak için başlatılan yasal sürece ilişkin bilgi aldı.

İşine son verilen işçilerden Selen Uysal, "3 gün öncesine kadar belediye çalışanıydım. 36 kişinin hepsinin sağ partiden olması tesadüf değil. Ev geçindiren, çocuğu yeni doğanlar var. Bu olaya artık siyasi değil, insanlık ve vicdan olarak bakılmasını istiyorum. Öğlene kadar çalışıp, öğleden sonra çıkışımızın verilmesi kesinlikle insanlık davranışı olduğunu düşünmüyorum. Ekmek paramızı, işimizi geri istiyoruz" dedi.

Mağdur edildiklerini anlatan Ayşe Nur Bayrakçı ise, "Bu kış gününde çok mağdur durumda kaldık. Ben 5 yılı aşkın süredir belediyede çalışıyorum. Biz MHP döneminde işe girdik. CHP gelince de bizi direk işten attılar. Parmakla seçilmiş gibi bizler işten çıkarıldık. Bizi tazminatla kandırmalarını istemiyoruz" diye konuştu.