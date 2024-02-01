CHP\'li Bolu Belediye Başkanı, tartıştığı adayı dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde tartıştığı Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak'ı dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı.
Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı 1.oturumu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak, söz alarak konuşmak istedi.
"Neden davet usulüyle yapılmış"
Kürsüye çıkan Bayrak, konuşmasında Tanju Özcan'a, "EKAP'ta, son yapılan ihalelerin birçoğunda hiçbir evrak göremedim. EKAP'tan çok anlamadığım için birkaç arkadaşıma sordum. Davet usulüyle yapıldığı söylendi. Neden davet usulüyle yapılmış?" dedi.
"Onu bile bilmiyorsun"
İlkay Bayrak'ın sorusuna cevap veren Özcan, "Sen EKAP'a giremiyorsun ki nereden bakacaksın? EKAP'a girmek için yeterliliğin olacak, onu bile bilmiyorsun" cevabını verdi. Tanju Özcan'a 'arkadaşım' kelimesini kullanarak tekrar cevap veren Bayrak, Özcan'la tartışma yaşadı. Özcan, İlkay Bayrak'ın üslubuna dikkat etmesini yoksa meclisten atacağını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışmada ipler gerildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile İlkay Bayrak arasında büyüyen tartışma nedeniyle Başkan Özcan oturuma ara verdi. Özcan, tartışmanın ardından Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a, Bayrak'ı salondan çıkarması talimatını verdi. Toplantıdan Zabıta Müdürü'nün atamayacağını söyleyen Bayrak, salonu terk etmedi.
"Zabıta müdürünü görevden alıyorum"
Oturumun tekrar açılmasıyla açıklama yapan Başkan Tanju Özcan, "Burada canı isteyen hakaret, iftira gibi şeylerle belediye meclisini ve beni zan altında bırakamaz. Bizi çok şükür, ihaleye fesat karıştırmakla, yetim hakkı yedirmekle suçlayan tek bir müfettiş bile olmadı. İlkay Bayrak'ı dışarı çıkarma talimatım yerine gelmediği için zabıta müdürünü görevden alıyorum. Toplantı düzeni sağlanamadığı için toplantının birleşimini kapatıyorum" dedi.
Özcan, talimatına rağmen Bayrak'ı salondan çıkaramayan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'ı görevden aldı. - BOLU
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusuna, "Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek." yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran "ateşkes" açıklaması geldi. Açıklamada, "Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi" denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan adayı İlkay Bayrak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Özcan, Bayrak'ı salondan çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı.
Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı.
Fransa'da devam çiftçi protestoları sonrası Başbakan Gabriel Attal, çiftçilere 150 milyon avroluk destek içeren yeni tedbirleri açıkladı. Başbakan Gabriel Attal'ın açıklamalarının ardından Genç Çiftçiler Sendikası, çiftçilere yolları kapatma eylemlerini askıya alma çağrısı yaptı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Son Dakika › Politika › CHP'li Bolu Belediye Başkanı, tartıştığı adayı dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?