CHP'li Çakırözer: "Zafer Havalimanı Hazine garantisinin eziyetini Eskişehirliler çekiyor" - Son Dakika
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CHP'li Çakırözer: "Zafer Havalimanı Hazine garantisinin eziyetini Eskişehirliler çekiyor"

06.04.2022 11:48
CHP'li Çakırözer: "Zafer Havalimanı Hazine garantisinin eziyetini Eskişehirliler çekiyor"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Zafer Havalimanı için verilen Hazine garantisinin eziyetini Eskişehirlilerin çektiğini savundu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Zafer Havalimanı için verilen Hazine garantisinin eziyetini Eskişehirlilerin çektiğini savundu.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zafer Havalimanı'nın yolcu sayısının artırılması için çevre illerdeki havalimanlarının kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Zafer Havalimanı'nın kullanılması için Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na uçan firmalara "kısıtlı uçuş" getirdiğini, bu nedenle 2 havayolu şirketinin Eskişehir uçuşlarını durdurduğunu öne süren Çakırözer, "Zafer Havalimanı için verilen Hazine garantisinin eziyetini Eskişehirliler çekiyor." ifadesini kullandı.

Zafer Havalimanı'nın yolcu sayısının bu şekilde artırılmasının mümkün olmadığını ifade eden Çakırözer, şunları kaydetti:

"Bakanlığın bu baskıdan vazgeçmesi lazım. Vatandaşa hizmet bu değildir. Uşak ve Eskişehir havalimanları aktif çalışsa, Zafer'e yapılan yatırımın onda biri buralara yapılsa çok daha işlek havalimanları olurdu. Ama müteahhit kazansın, iktidarın gönlü olsun diye vatandaşın eziyet çekmesiyle karşı karşıyayız. Yapılan iş hesapsız, kitapsız, plansızdır. 84 milyonun vergilerinin yanlış yere harcanmasıdır. 44 yıllık sözleşme nedeniyle uçmayan yolcu başına işletmeciye para ödüyoruz. Bu hatadan vazgeçilmelidir. Eskişehir'e bu düşmanlık doğru değildir. Bu zulmün bedelini vatandaş bu iktidara ödetecektir."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Utku Çakırözer, Milletvekili, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çakırözer: 'Zafer Havalimanı Hazine garantisinin eziyetini Eskişehirliler çekiyor' - Son Dakika


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