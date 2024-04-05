CHP'li Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı

CHP\'li Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, mazbatasını İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda aldı. Tugay, mazbatanın kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, bundan sonrası için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni yarın öğlen saatlerinde yapılacak.

05.04.2024 19:29  Güncelleme: 19:43
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CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, mazbatasını aldı.

Tugay'a mazbatası, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulu'nda görevli hakim ve heyeti tarafından verildi.

Programın ardından açıklama yapan Tugay, İl Seçim Kurulu'nun sonuçları kesinleştirmesinin ardından mazbatasını almaya geldiğini söyledi.

Mazbatanın kendisi için çok değerli ve anlamlı olduğunu belirten Tugay, "Arkasında on binlerce Cumhuriyet Halk Partilinin emeği var, milyonlarca İzmirlinin oyu var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim için çalışmak olacak. Yarın öğlen saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında devir teslim töreni yapılacak. Tüm İzmir'imize hayırlı olsun diyorum. Güzel bir 5 yıl olsun, güzel bir başlangıç olsun." diye konuştu.

Tugay, konuşmasının ardından partilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı - Son Dakika

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