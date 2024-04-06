CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, önceki belediye başkanı Tunç Soyer'den görevi devraldı.
Tugay, devir teslim töreni öncesinde çok sayıda partili ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Burada konuşma yapan Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çok mücadele ettiklerini, halka kulak verdiklerini, kendilerinden beklentileri doğru anlamaya gayret ettiklerini söyledi.
Seçimlerde kent genelinde zafer elde ettiklerini ifade eden Tugay, şunları kaydetti:
"Çok mutluyuz ve daha önemlisi geleceğe dair de çok umutluyuz. Bize bu seçimlerde inandıklarını gösterdiler. Ama aynı zamanda bizlere bir kredi açtılar. Önümüzdeki dönemde hiç hata yapmadan çalışmamızı istiyorlar. Bizden beklenenin ve sorumluluğumuzun farkındayız. İnsanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların farkındayız. Bu nedenle halkımızın yanında olacak, sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle İzmir Büyükşehir çalışanlarımızı daha fazla sorumluluk almaya ve daha fazla çalışmaya davet ediyorum."
Daha sonra partililerle birlikte bando eşliğinde Egemenlik Evi binasında bulunan başkanlık makamına yürüyen Cemil Tugay, düzenlenen törenle Tunç Soyer'den görevi devraldı.
Tugay, hizmetleri için Soyer'e teşekkür ederek sorumluluklarının bundan sonraki dönemde daha da arttığını söyledi.
Görevi devreden Soyer ise Tugay ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti, desteğe hazır olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye etti. Cemil Tugay, bu fidanı makam odasında yetiştirerek büyüteceğini söyledi.
Son Dakika › Politika › CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Cemil Tugay seçildi - Son Dakika
Yüreğir Belediye Başkanlığı'nı 35 yıl sonra kazanan Ali Demirçalı, görevi Fatih Kocaispir'den devraldı. Demirçalı, parti rozetini bir kenara bırakarak kardeşlik makamına talip olduğunu söyledi.
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Kızılkaya, AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü ve ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olduğunu belirtti. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın yurt içinde ve dışında haber alma hakkını sağlayan önemli bir haber ajansı olduğunu vurguladı.
Afyonkarahisar'da yapılan tefecilik operasyonunda, 46 kredi kartı, 27 senet, 5 çek defteri, 4 çek ve 1'i kurusıkı 3 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli Y.G. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ele geçirilen çek ve senetlerin değeri ise 6 milyon 129 bin 500 lira olarak belirtildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
BBP'den Belediye Başkanı seçilen Vahap Gök, mazbatasını alarak görevine başladı. Gök, görevi devreden Hacı Akpınar'a teşekkür ederken, memlekete hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Akpınar ise Kovancılar'ın birlikteliğinin en büyük kazanım olduğunu vurgulayarak, Gök ve ekibine başarılar diledi.
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen mahalli idari seçimler sonrası baba Adem Ciğerci ve oğlu Fahrettin Ciğerci, farklı mahallelerde muhtar olarak seçildi. Baba oğul, seçmenlerine hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?