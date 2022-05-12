CHP'li Çeviköz: "İktidarın, Suriyeli sığınmacıları gönderme politikasının gönüllülükle alakası yok" - Son Dakika
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CHP'li Çeviköz: "İktidarın, Suriyeli sığınmacıları gönderme politikasının gönüllülükle alakası yok"

12.05.2022 11:37
CHP'li Çeviköz: "İktidarın, Suriyeli sığınmacıları gönderme politikasının gönüllülükle alakası yok"

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, "İktidarın, Suriyeli sığınmacıları gönderme politikasının hiçbir şekilde gönüllülükle alakası yoktur.

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, "İktidarın, Suriyeli sığınmacıları gönderme politikasının hiçbir şekilde gönüllülükle alakası yoktur." dedi.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin bugün Ukrayna'daki insan hakkı ihlallerini görüşeceğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için girişimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Suriyeli sığınmacıların, bazı siyasi partilerce iç politikada bir "sömürü" unsuruna dönüştürüldüğünü ifade eden Çeviköz, bu konuda en tutarlı politikayı partisinin izlediğini vurguladı.

İktidarın, CHP'nin taleplerine rağmen bu konunun 2011 yılından bu yana TBMM çatısı altında görüşülmesine izin vermediğini dile getiren Çeviköz, iktidarın herhangi bir tutarlılığa sahip Suriyeli sığınmacı politikası bulunmadığını, bu kişilerin sayısının bile net olarak açıklanamadığını öne sürdü.

BM verilerine göre, Suriyeli sığınmacıların yaklaşık yüzde 70'inin, şartlar değiştiğinde kendi ülkelerine dönmek istediklerini aktaran Çeviköz, şunları kaydetti:

"Gönüllü olarak dönmek demek, ayrılmak zorunda kaldıkları; tahrip edilmiş köylerine, yurtlarına geri dönmek demektir. Ama bugün iktidarın izlediği politika, bu insanları, doğup büyüdükleri yerler ihya edilerek oralara gönüllü olarak dönmelerini sağlamak değil, Suriye'nin demografik yapısıyla oynayarak ve bir toplum mühendisliği yaparak sözde gönüllü kisvesi altında doğup büyümedikleri Suriye topraklarına göndermek şeklindedir. İktidarın, Suriyeli sığınmacıları gönderme politikasının hiçbir şekilde gönüllülükle alakası yoktur."

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Suriyeli, Mülteci, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çeviköz: 'İktidarın, Suriyeli sığınmacıları gönderme politikasının gönüllülükle alakası yok' - Son Dakika


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