CHP'li Çeviköz: "Suriyeli sığınmacıları iç politika malzemesi haline dönüştürmeye çalışıyorlar" - Son Dakika
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CHP'li Çeviköz: "Suriyeli sığınmacıları iç politika malzemesi haline dönüştürmeye çalışıyorlar"

21.04.2022 13:14
CHP'li Çeviköz: "Suriyeli sığınmacıları iç politika malzemesi haline dönüştürmeye çalışıyorlar"

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "Suriyeli sığınmacı konusu çok ciddi bir sorun ve ülkemizde iç politika malzemesi haline dönüştürmeye çalışıyorlar.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "Suriyeli sığınmacı konusu çok ciddi bir sorun ve ülkemizde iç politika malzemesi haline dönüştürmeye çalışıyorlar." dedi.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriyeli sığınmacılar için 50 milyar dolar harcama yapıldığını söyledi. Türkiye'nin, Suriye krizi başladığından beri karşı karşıya kaldığı durumla ilgili ne kadar zararda olduğunun şeffaf olarak paylaşılmadığını dile getiren Çeviköz, son 9 yılda Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısının 700 bini geçtiğini, Suriyelilerin hastanelere yaptıkları başvuruların 91 milyonu bulduğunu ifade etti.

"Suriyeli sığınmacı konusu çok ciddi bir sorun ve ülkemizde iç politika malzemesi haline dönüştürmeye çalışıyorlar." diyen Çeviköz, sığınmacıların gönüllü dönmeleri için Suriye'de öncelikle yıkılan yakılan yerlerin yeniden imar edilmesi gerektiğini belirtti.

Suriyeli sığınmacıların, iç savaştan önce bulundukları yerlerde tekrar yaşama imkanına kavuşturulmasının önemini vurgulayan Çeviköz, "Bu, öyle briket evler yapmakla falan olacak şey değil. Çünkü Suriyeliler Türkiye'den gönüllü olarak kendi yurtlarına dönmek istiyorlarsa eskiden yaşadıkları yere dönmek istiyorlar. Türkiye'nin askeri operasyonlar sonucu kontrol altına aldığı bölgelere dönmek gibi bir tercih gönüllü olmuyor. Bu, aslında zoraki geri gönderme oluyor." diye konuştu.

Çeviköz, bu sorunun çözümü için Suriye yönetimi ile diyaloğun gerekli olduğunu başından beri ifade ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Aynı şekilde dönen kişilerin ülkelerine döndükten sonra herhangi bir şekilde kriminalize edilmemeleri, bir takibata maruz kalmamaları için de Suriye yönetimi ile konuşmak gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmazken kah 'Göndereceğiz.', kah 'Göndermeyeceğiz.' şeklindeki birtakım ifadeler samimi olmayan, kamuoyunu tamamen aldatmaya yönelik bir yaklaşımın tezahürüdür."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Suriyeli, Mülteci, Suriye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çeviköz: 'Suriyeli sığınmacıları iç politika malzemesi haline dönüştürmeye çalışıyorlar' - Son Dakika


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