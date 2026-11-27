CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Bugün esnafımız artık işini büyütmeyi değil, dükkanını kapatmadan bir sonraki ayı görebilmeyi düşünüyor. Borçlanarak ayakta kalmaya, kredi kullanarak işletmesini döndürmeye çalışıyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildiğini anımsatan Demir, bu oranın 2027 yılında vergi, harç ve ceza tutarlarının artırılmasında esas alınacağını belirtti. Demir, "Devletin alacağı yüzde 27,83 artarken vatandaşın geliri de aynı oranda artıyor mu? Emeklinin aylığı, işçinin maaşı, memurun geliri, esnafın kazancı aynı oranda yükseliyor mu?" sorularını yöneltti.

Türkiye'deki ekonomik yükü işçi, memur, emekli ve küçük esnafın çektiğini söyleyen Demir, "Bugün esnafımız artık işini büyütmeyi değil, dükkanını kapatmadan bir sonraki ayı görebilmeyi düşünüyor. Borçlanarak ayakta kalmaya, kredi kullanarak işletmesini döndürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Demir, vatandaşların alışveriş, esnafın satış yapamadığını, bu nedenle de borçlandığını savunarak, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun sicil verilerine göre, 2026 yılının 10 ayında 103 bin 595 esnaf faaliyetlerini sonlandırdı. Bu, her gün ortalama 345 esnafın kepenk kapatması demek. Bu rakamların arkasında yalnızca kapanan dükkanlar yok. İşini kaybeden insanlar, ödenemeyen kiralar, biriken borçlar, kaybolan istihdam ve geçim kaynağını yitiren aileler var." diye konuştu.