CHP'li Edirne Belediyesi'nde kadın meclis üyesi isyan etti: "Çoğu kez hakarete maruz kaldım, hakkımı helal etmiyorum"
EDİRNE - CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve meclis üyelerinin baskısı altında görev yaptığını, yolsuzluklara karşı geldiğini belirten İYİ Partili Meclis Üyesi Mevlüde Baş, çok kez mobbing ve hakarete maruz kaldığını söyledi.
Mevlüde Baş, Edirne Belediye Meclisi'nin son toplantısında yaptığı konuşmayla gündeme damga vurdu. "Belediye Başkanı Recep Gürkan ve tüm meclis üyelerine hakkımı helal etmiyorum" diyen Baş, beş yıllık meclis üyeliği görevi süresince çok kez mobbing ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Baş, "Beni en çok üzen ise bana hakaret edilirken, hemcinslerimin bir kadın olarak bana sahip çıkmaması oldu" dedi.
"Hakkımı helal etmiyorum"
Baş, Edirne şehir merkezinde seçim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada görev süresi içinde çok kez mobbing ve hakarete maruz kaldığını öne sürdü. Baş, "4 İYİ Partili olarak seçilen belediye meclis üyeleri küçük menfaatleri uğruna oradan oraya savruldum. İYİ Parti'de hukuk, kamu düzeni olmazsa olmazımızdır. Bu nedenledir ki halkımızın yararına olan her konuyu irdeleyip soru önergeleriyle aydınlanmayanı aydınlatmayı kendime sorumluluk edindim. Maalesef Edirne Belediyesi Meclis üyeleri ve Türk siyasi partiler sokak ve cadde isimleri dışında hiçbir önerge verip, halkımızın menfaatlerini dile getirmediler. Çünkü herkesin küçük hesapları vardı. Ben ise her toplantıda bir önerge veriyor, Edirne'nin menfaatlerini konu alan ne varsa otogardan alt yapıya, ulaşımdan gereksiz yapılan ihalelerin her birini ayrı ayrı sorguladım. Engelli kadrolarının boş bırakılmasıyla önergeler verdik. ETUS ve kentsel dönüşümle ilgili de önergeler verdim. Takdir edersiniz ki belediye başkanı ve meclis üyeleri bana cephe aldılar. Doğruluk payını bilmediğim ancak duygularımda meclis üyesi seçildikten sonra istifalara alınan meclis üyeleri sessizliğini korudular. Diğer siyasi partilerin seçtiği meclis üyelerinin belediyeyle olan işleri mi yoksa ortak siyasi çalışmaları mı vardı bunları bilemem ama bu işlerin de bir perde arkasının var olduğunu düşünüyorum. Ben sadece İYİ Partili belediye meclis üyesi olarak şahsıma ait hiçbir menfaat olmaksızın sorunları, satılan önemli belediyeye ait yerlerin neden elden çıkarıldığını sorguladım. Bunları suç saydılar, meclis salonunda canlı yayınlarda uğradığım hakaretlere kadar, mikrofonların kapanmasına kadar. Ben de insanım, dayanma gücüm belli bir yere kadar ancak inançla ve hedefle belediye meclisine girmiştim. Bu işittiğim hakaretler ve mobbing uygulamaları ilk önce beni seçen Edirne halkına, partime ve şahsıma yapılmış hakaretleridir. Bu yüzden meclis salonunda bulunan kadın meclis üyesi mevkidaşlarım başta olmak üzere herkes seyirci kalmıştır. Tabii ki hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Mevlüde Baş, Edirne Belediyesi Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise, "Beş senelik süre içinde hakkım varsa başta Recep Gürkan Başkanım olmak üzere tüm meclis üyesi arkadaşlarıma hakkımı helal etmiyorum. Görevler verilir, süre tamamlanınca biter ve bulunduğunuz koltuklara diğer arkadaşlarımız oturur. İnsan her konuda adaletli olmayı başarırsa insanlık vasfına uygun yaşayabilir. Bütün mesele oturduğumuz koltuğun hakkını verebilmektir. Kötülük de, iyilik de unutulmaz. Edirnelilere sesleniyorum. 5 yıl Edirne Belediyesinde şehrimizin her sorunuyla ilgili önergeler verdim ve yanlış olan her şeyin karşısında oldum. Şimdi de İYİ Parti İl Genel Meclis Üyeliğine adayım" dedi.
Son Dakika › Politika › CHP'li Edirne Belediyesi'nde kadın meclis üyesi isyan etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü Bakırköy-Kirazlı metrosu açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz" dedi.
Aydın'ın sevilen simalarından olan Halis Günday, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Günday, siyaset ve iş dünyasında tanınan bir isimdi ve Efeler Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğini ve bazı yerlerde kendi adaylarıyla da yarıştığını belirtti. Destici, seçimlerin devlet ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti ve BBP'nin inandığı değerler için siyaset yaptığını vurguladı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sakarya'da partisinin belediye başkan adayları toplantısına katıldı. Özdağ, aday tanıtım programında yaptığı konuşmada partilerine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Ayrıca, seçmenlerin sessiz ve kararlı bir şekilde Zafer Partisi'ne oy vermeye hazırlandığını ifade etti. Özdağ, ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Kolip ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti. Hizan'da partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakırhan, Tatvan'da ise seçim koordinasyon merkezinde görüşmeler yaptı. Bakırhan, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, Tatvan'da bulunan helal seçmenleri sandığa getirmek için çaba göstereceklerini belirtti.
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'te yapacakları hizmetleri halkın desteğiyle hayata geçireceklerini belirtti. Çetinkaya, Karabük'ün daha müreffeh, çağdaş, modern ve yaşanılabilir bir şehir olmasını hedeflediklerini söyledi.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Rusya’nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bir soruyu yanıtlarken ‘beyaz bayrak’ tavsiyesinde bulununca tepki topladı.
AK Parti Karabük İl Başkanlığı, 'Türkiye Yüzyılı Karabük Vizyonu Medya Buluşması' programını düzenledi. Buluşmada parti yetkilileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve seçim sürecinde yaşanan tartışmalara değindi.
Sizin düşünceleriniz neler ?