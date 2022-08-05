CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır - Son Dakika
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CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır

05.08.2022 11:40
CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır" iddiasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2022 KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin bir deneme sınavında daha önce yayınladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından bir açıklama yaptı.

HÜKÜMETİ SUÇLADI

Özkoç, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız!"

CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır
YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Engin Özkoç, KPSS, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır - Son Dakika
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