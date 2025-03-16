CHP\'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen mitinge katıldı. Kürsüye çıkarak konuşma da yapan Enginyurt'un gittiği ülkede verdiği fotoğraflar ise ortalığı karıştırdı.

GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammet Yakut ile görüntülenen Enginyurt'un bu kareleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken CHP'li isim kendisine yönelik yorumlara yine X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"HER TÜRLÜ ZULME KARŞIYIZ"

Cemal Enginyurt "Birileri resimler üzerinden çıldırmış ve saldırıya geçmiş. Her türlü zulme karşıyız" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Türkiye'de mafya gruplarıyla ilişkisi olduğunu ileri süren ve "Deliler Delisi" adıyla videolar yayınlayan Muhammet Yakut'un Youtube hesapları erişime kapatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatmış ve Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.