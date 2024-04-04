CHP\'li Erkan Gürbüz Elbistan Belediye Başkanlığına başladı

Kahramanmaraş Valisi, Mart Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda Yapılan Çalışmaları Açıkladı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Mart ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık, asayiş ve trafik olayları ile ilgili Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Vali Ünlüer, bu çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.