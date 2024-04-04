CHP'li Erkan Gürbüz Elbistan Belediye Başkanlığına başladı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Erkan Gürbüz Elbistan Belediye Başkanlığına başladı

CHP\'li Erkan Gürbüz Elbistan Belediye Başkanlığına başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Elbistan Belediye Başkanlığına seçilen Erkan Gürbüz göreve başladı. Mazbatasını alan Gürbüz, görevi teslim aldı ve vatandaşlara teşekkür etti.

04.04.2024 11:26  Güncelleme: 11:32
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden Elbistan Belediye Başkanlığına seçilen Erkan Gürbüz göreve başladı.

31 Mart seçimlerini kazanarak mazbatasını alan çiçeği burnunda başkan Gürbüz, törenle mazbatasını altı.

Mazbata töreninin ardından görevi teslim alan Başkan Gürbüz, coşkuyla karşılandı.

Burada açıklama yapan Başkan Gürbüz, "Elbistan'ı bize emanet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geleceğimiz için çalışacağım. Bize düşen görev bundan sonra bayrağı daha ileri taşımak için çok çalışmak olacak" dedi.

Yeni başkan daha sonra tebrikleri kabul etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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