CHP'li Genç: Asgari Ücret İnsanca Yaşatma Düzeyine Çıkmalı

Politika

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılmalı ve gerçek enflasyon oranında artırılmalı." dedi.

Genç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı, işsizlik, gelir eşitsizliğinin vatandaşın sırtında bir yük olduğunu ve giderek bu yükün taşınamaz hale geldiğini söyledi.

Asgari ücret tartışmalarına değinen Genç, asgari ücretin artık yalnızca bir maaş meselesi olmadığını aynı zamanda bir insanlık, adalet meselesi olduğunu belirtti.

Mevcut asgari ücretin "bir bireyin dahi insanca yaşayabileceği gelir düzeyi sunmaktan çok uzak olduğunu" ifade eden Genç, şöyle konuştu:

"Son açıklanan verilere göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 liraya ulaşmış durumda. Yetkililer, istatistik oyunlarıyla TÜİK'in makyajlanmış verileriyle halka pembe tablo çizmeye devam ediyorlar. ENAG'ın açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 86,76 ancak TÜİK'e göre bu oran yalnızca yüzde 47,09. Gerçekler halkın mutfağında kaynayan tencerede saklı. Asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılmalı ve gerçek enflasyon oranında artırılmalı. Bu bir lütuf değil devletin vatandaşına olan borcudur."

Genç, daha sonra Kayseri'nin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı.