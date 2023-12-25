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CHP'li Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olmasını istedi - Son Dakika
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CHP'li Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olmasını istedi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olması gerektiğini söyledi.

CHP\'li Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olmasını istedi
25.12.2023 - 11:02,
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Genç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi; terör saldırılarını lanetledi.

TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinin sonuna gelindiğini ifade eden Genç, "Kesin hesap ve bütçenin birbirinden ayrılması gerekiyordu. Bir kesin hesap komisyonu kurulmalı ve bu komisyonun başında muhalefet olmalı. Denge ve denetleme açısından bu son derece önemli. Şu anki haliyle bu bütçe tek yönlü ve sorunlu bir bütçe oluyor." dedi.

Genç, bütçede tasarrufa ve yatırıma yer verilmediğini öne sürerek, "Bütçede gördüğümüz tek şey faiz ve borç. Bu şekliyle bu bütçenin başarılı olması mümkün değil. Ülkenin çok daha ciddi, ayakları yere basan bir bütçeye sahip olması gerekiyor. Bu bütçeyle bankalar ve faizle iş yapanlar mutlu olur." ifadesini kullandı.

2024 yılı bütçesinde emeklilere, öğretmenlere, çalışanlara yer verilmediğini iddia eden Genç, 2024 yılı bütçesine "hayır" oyu vereceklerini söyledi.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin de Genç, "Bu hafta asgari ücret görüşmeleri sonlandırılacak. 11 bin 400 lira olan asgari ücret 15-16 bin liraya çıkacak gibi görünüyor. Asgari ücret en az 20 bin lira olmalı." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP'li Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olmasını istedi - Son Dakika
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