CHP'li Gürel: "2022 bütçesi ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyecek" - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2022 yılı bütçesinin ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyeceğini iddia etti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin dün başladığını anımsattı.

Bütçenin işçi, çiftçi, esnaf, emekli, engellinin umutlarını artıracak durumda olmadığını ileri süren Gürer, "2022 yılı bütçesi ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyecek. İşçiler için, memurlar için 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' gibi bir kavram yaratıldı. TÜİK'in verileri doğrultusunda yine işçinin, memurun beklentilerinin karşılanmadığı ve onların sorunlarını çözmeyen artışlar olacak." dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda yanlış ekonomi yönetiminin sürekli bir suçlu yarattığını ifade eden Gürer, bu suçlunun "dış güçler ya da stokçular" olarak tanımlandığını söyledi.

Gürer, özellikle gıdada yurtdışına bağımlılığın sürdüğünü belirterek, "AK Parti iktidar olduğundan beri 80 milyon tona yakın buğday ithal etmişiz. İthal etmediğimiz ürün yok. Hububattan bakliyata, pamuktan soyaya, mısıra, hayvan yemine, gübreye hepsini ithal ediyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullarda ekonomideki sorunların tamamı, yönetimin yanlış uygulamalarından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.