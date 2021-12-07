Üye Girişi
CHP'li Gürel: "2022 bütçesi ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyecek" - Son Dakika

CHP'li Gürel: "2022 bütçesi ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyecek"

07.12.2021 10:58
CHP'li Gürel: "2022 bütçesi ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyecek"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2022 yılı bütçesinin ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyeceğini iddia etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2022 yılı bütçesinin ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyeceğini iddia etti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin dün başladığını anımsattı.

Bütçenin işçi, çiftçi, esnaf, emekli, engellinin umutlarını artıracak durumda olmadığını ileri süren Gürer, "2022 yılı bütçesi ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyecek. İşçiler için, memurlar için 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' gibi bir kavram yaratıldı. TÜİK'in verileri doğrultusunda yine işçinin, memurun beklentilerinin karşılanmadığı ve onların sorunlarını çözmeyen artışlar olacak." dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda yanlış ekonomi yönetiminin sürekli bir suçlu yarattığını ifade eden Gürer, bu suçlunun "dış güçler ya da stokçular" olarak tanımlandığını söyledi.

Gürer, özellikle gıdada yurtdışına bağımlılığın sürdüğünü belirterek, "AK Parti iktidar olduğundan beri 80 milyon tona yakın buğday ithal etmişiz. İthal etmediğimiz ürün yok. Hububattan bakliyata, pamuktan soyaya, mısıra, hayvan yemine, gübreye hepsini ithal ediyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullarda ekonomideki sorunların tamamı, yönetimin yanlış uygulamalarından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gürel: '2022 bütçesi ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyecek' - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Dönmez eleştirilerin odağındaki sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor 11:05 Bakan Dönmez eleştirilerin odağındaki sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? 10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
10:52 Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda
10:48 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı
10:37 Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu
10:26 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı
10:23 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor         
11:08
Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti         
10:54
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda         
10:49
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü         
10:19
Haziran ayında boşanan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Haziran ayında boşanan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
09:52
Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! Kameralar önünde yaptı Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! Kameralar önünde yaptı         
22:58
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:14:43. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Gürel: "2022 bütçesi ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement