CHP'li Gürer: "Hububat taban fiyatını bugünden açıklayın" - Son Dakika
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CHP'li Gürer: "Hububat taban fiyatını bugünden açıklayın"

01.03.2022 12:21
CHP'li Gürer: "Hububat taban fiyatını bugünden açıklayın"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mayıs ayında duyurulacak hububat taban fiyatının bugünden açıklanmasını önererek, bu sayede verimin yükseleceğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mayıs ayında duyurulacak hububat taban fiyatının bugünden açıklanmasını önererek, bu sayede verimin yükseleceğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pancar alım fiyatının açıklandığına işaret ederek, "Madem gübreyi bedava vermiyorsunuz, tarım ilaçlarında indirime gitmiyorsunuz, o zaman hububatta mayıs ayında açıklayacağınız taban fiyatı bugünden açıklayın." diye konuştu.

Hasat döneminin 1 Mayıs'tan ağustos ayına kadar devam edeceğini belirten Gürer, "Ama çiftçi, iyi bir taban fiyat verilirse üst gübreyi hemen alıp ürününe atarak verimi yükseltecek, rekolteyi artıracak, buğday açığımız düşecek." dedi.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığının, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ayçiçek yağı satışına ilişkin verdiği soru önergesine "TMO tarafından ithal edilen rafine yağların dolum işlemi S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine yaptırılmaktadır" yanıtını verdiğini anlattı.

Dolum işini Trakya Birlik yaparken satışı TMO'nun yapmasını eleştiren Gürer, "Ürünü Trakya Birlik üretiyor, TMO'da millet kuyruğa giriyor, ayçiçek yağı almaya uğraşıyor. Üretenden ürünün dağıtımı sağlansın ve böylece sıkıntı azalsın." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ülke olabileceğinin altını çizen Gürer, "Pandemiden ders alınmadı, kuraklıktan ders alınmadı, savaştan ders alınsın." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Niğde, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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