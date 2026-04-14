Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Gürer: Nakliyecilere Destek Paketi Bekleniyor

14.04.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Fethi Gürer, nakliyeci ve şoför esnafının sorunlarına dikkat çekti, destek paketi talep etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, nakliyeci esnafı ile tır şoförlerinin, sorunlarının çözümü için destek paketi beklediklerini belirtti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, nakliyeci ve şoför esnafının çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akaryakıt fiyatları, yol geçiş ücretleri ve çeşitli zorunlu giderlerin, bu kesimi "işini yapamaz hale getirdiğini" savunan Gürer, "Özellikle akaryakıta gelen her zam, tır şoförünün ve nakliyecinin gelirini doğrudan etkiliyor. Çünkü halihazırda tırı olanlar, nakliyecilik yapanlar mevcut şartlarda iş temininde zorlanırken bir de gelen artışlar yansıtıldığında kazanç elde edemediklerini belirtiyorlar." diye konuştu.

Vergiler, sigortalar, trafik cezaları ve prim ücretlerinin yüksekliğinin şoför esnafının ortak sorunu olduğunu söyleyen Gürer, "Şoförler, yaşadıkları tüm sorunların ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma saatleri dahil, içinde bulundukları olumsuzluklardan dolayı kendilerinin kamu tarafından desteklenmesini, ek destekler oluşturulmasını istiyorlar. Bu kesime destek verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ömer Fethi Gürer, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:00:08. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.