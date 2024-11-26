CHP'li Gürer: Şeker İhtiyacı Yok - Son Dakika
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Politika

CHP'li Gürer: Şeker İhtiyacı Yok

Gürer, Türkiye'nin şeker üretiminin yeterli olduğunu ve ithalata gerek olmadığını vurguladı.

26.11.2024 12:18
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Yurt dışından 98 milyon lira ödeyerek 145 bin ton şeker almışız. Bu ithalata Türkiye'nin ihtiyacı yok." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede şeker üretiminin yeterli olmasına rağmen son yıllarda ihtiyaç olmadığı halde şeker ithalatı yapıldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, 2024'ün ilk 10 ayında 145 bin ton şeker ithalatı gerçekleştirildiğini aktaran Gürer, "Yurt dışından 98 milyon lira ödeyerek 145 bin ton şeker almışız. Bu ithalata Türkiye'nin ihtiyacı yok. Çünkü Türkiye'de şeker pancarından yapılan üretim, hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaya hem de ihracat yapmaya yeter. Bu ihracatın sağlanması için 145 bin ton şeker ithalatı yapılması doğru değil." ifadesini kullandı.

Halkın günlük olarak tükettiği gıdaların da arasında yer aldığı 21 üründe arz açığı olduğunu dile getiren Gürer, bu ürünlerin ithal edilmemesi ve Türkiye'nin her üründe kendi kendine yeter duruma gelmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

Gürer, halkın ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçirdiğini, vatandaşın borç yükünün sürekli arttığını belirterek, "Asgari ücretliler açlık sınırının, emekliler ise yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış onların tüketimine doğrudan yansıyor ve yeterli gıdaya ulaşamıyorlar. Bunun düzeltilmesi için acilen adım atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Gürer: Şeker İhtiyacı Yok - Son Dakika

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