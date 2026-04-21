CHP'li Gürer: Tarımda Alım Fiyatları Gerçek Maliyetler Üzerinden Belirlenmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ürünlerinin alım fiyatlarının, "gerçek maliyetleri" üzerinden hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarımsal üretime ilişkin verilerini paylaştı.

Hayvancılık yapanların yem fiyatlarındaki artışı dile getirdiğini aktaran Gürer, tarımdaki verilerin gerçekte yaşananlarla örtüşmediğini savundu.

Pestisit kalıntıları dolayısıyla ürünlerin ihraç edilen ülkelerden geri gönderildiğini söyleyen Gürer, tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin düşük olarak rakamlara yansıtıldığını öne sürdü.

CHP'li Gürer, gübre fiyatlarının tüm gübre fiyatları üzerinden değerlendirildiğini, ancak bunun, çiftçinin ihtiyacı olan gübrelerin ücretleri üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

Ette arz açığı bulunduğunu ifade eden Gürer, hayvan varlığındaki açığın da sürdüğünü söyledi.

CHP'li Gürer, bazı tarlaların ve traktörlerin icra yoluyla satışa çıkarılmasının, çiftçinin zor durumda olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Çiftçinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaptığını savunan Gürer, düşük alım fiyatlarının çiftçiyi topraktan uzaklaştıracağını vurguladı.

Gürer, "Ürettiği fiyatın altında dahi ürününü satamayan çiftçiyi bu durum icralık yaptı. Yapılması gereken çiftçinin alım fiyatlarını gerçekçi biçimde dikkate almak. TÜİK verileri yerine çiftçinin gerçek maliyeti üzerine hesaplama yapmak ihtiyaçtır." diye konuştu.