Bursa\'daki Kayapa Katı Atık ve Enerji Üretim Tesisi gerçeği

Bursa kamuoyunun yakından takip ettiği Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Kuruçeşme mevkiinde planlanan Batı Bölgesi Entegre Katı Atık ve Enerji Üretim Tesisi'ne ilişkin ortaya çıkan resmi belgeler, CHP'li isimlerin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla geçmişte attıkları imzalar arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. Belgeler, Mustafa Bozbey yönetimindeki önceki Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Kayapa-Kuruçeşme alanını 2050 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Planı'na işlemek üzere resmi süreci başlattığını ortaya koydu. CHP'li isimler bugün kamuoyu önünde Kayapa/Kuruçeşme'de planlanan tesise karşı çıktıklarını açıklarken, ortaya çıkan belgelerde aynı alanın kendi yönetimleri döneminde plan kararlarına konu edildiği görüldü.

Bozbey, Kayapa-Kuruçeşme için talimat vermiş

Mustafa Bozbey'in 22 Ocak 2026 tarihinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, söz konusu bölgenin "rezerv atık alanı" olarak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na işlenmesi yönünde talimat verdiği görüldü. Bozbey imzalı belge, Kayapa-Kuruçeşme alanının önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimi döneminde planlama sürecine dahil edildiğini ortaya koydu.

Mehmet Aydın Saldız'ın imzası da belgede

CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aydın Saldız ise Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda Kuruçeşme'de planlanan tesise karşı olduklarını ve bu konuda hukuk mücadelesi verdiklerini ifade etmişti. Ancak ortaya çıkan resmi belge, Saldız'ın bu açıklamasıyla daha önce attığı imza arasındaki çelişkiyi ortaya çıkardı.

Mehmet Aydın Saldız'ın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili sıfatıyla 2050 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Planı'na ilişkin daire teklifini 3 Nisan 2026 tarihinde imzalayarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale ettiği görüldü. Meclis'e gönderilen teklifin ekinde yer alan plan paftalarında ise Kayapa-Kuruçeşme Katı Atık Tesis Alanı'nın işlendiği ortaya çıktı. Böylece Saldız'ın bugün karşı çıktığını söylediği alanın plana işlenmesini içeren teklifin, kendi başkan vekilliği döneminde ve kendi imzasıyla Meclis'e gönderildiği belgelendi.

Kayıhan Pala başkanlığındaki danışma kurulunun raporu da ortada

Sürece ilişkin dikkat çeken bir başka belge ise CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala başkanlığında oluşturulan Danışma Kurulu'nun çalışmaları oldu. 28 akademik oda temsilcisi, bilim insanları, Bursa'daki üç üniversitenin temsilcileri, Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yer aldığı Danışma Kurulu tarafından 2050 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Planı kapsamında hazırlanan açıklama raporunda, Bursa'nın batı bölgesindeki atık yönetimi ihtiyacına dikkat çekildi. Raporda, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'nın kapasite sınırlarına ulaştığı belirtilirken, Bursa'nın batı aksındaki yoğun konut alanları nedeniyle bölgede yeni bir atık tesisine ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.

Kayapa-Kuruçeşme önceki yönetim döneminde plana işlendi

2050 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında Teknik Altyapı Sektör Çalışmalarından sorumlu Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu tarafından hem Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine hem de Büyükşehir Belediyesi üst yönetimine bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, daha önce belirlenen Kuruçeşme Katı Atık Tesis Alanı ile birlikte üç potansiyel alan değerlendirildi.

Sunumun ardından dönemin üst yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda bu alanlar arasından Muratlı Potansiyel Alanı ile Kayapa/Kuruçeşme alanlarının plan kararına esas alınmasına karar verildi ve her iki alan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na işlendi.

Böylece Kayapa-Kuruçeşme alanının planlama sürecine dahil edilmesinin, mevcut yönetim döneminde alınmış yeni bir karar olmadığı; sürecin Mustafa Bozbey yönetimi döneminde başlatıldığı ve plan kararlarına işlendiği resmi belgelerle ortaya konuldu.

Başkan Vekili Şahin Biba eksikleri tespit ederek süreci durdurdu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Şahin Biba ise önceki yönetim tarafından Meclis'e havale edilen dosyayı incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, sürece ilişkin kurum görüşlerinin ve plan raporunun tamamlanmadığının tespit edilmesi üzerine Başkan Vekili Biba, konunun Meclis gündeminden çıkarılması talimatını vermişti. - BURSA