CHP'li Karabat: "Kırmızı et fiyatları yüksekken düşük fiyatla et ihracatı kabul edilemez" - Son Dakika
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CHP'li Karabat: "Kırmızı et fiyatları yüksekken düşük fiyatla et ihracatı kabul edilemez"

07.04.2022 11:34
CHP'li Karabat: "Kırmızı et fiyatları yüksekken düşük fiyatla et ihracatı kabul edilemez"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kırmızı et fiyatları vatandaşın satın alamayacağı kadar yükselmişken, düşük fiyatla canlı hayvan ve karkas et ihracatının kabul edilemeyeceğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kırmızı et fiyatları vatandaşın satın alamayacağı kadar yükselmişken, düşük fiyatla canlı hayvan ve karkas et ihracatının kabul edilemeyeceğini savundu.

Karabat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "2,5 milyon hayvanın Katar'a satıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediğini aktardı.

Kırmızı et fiyatları vatandaşların satın alamayacağı kadar yükselmişken, düşük fiyatla canlı hayvan ve karkas et ihracatının kabul edilemeyeceğini öne süren Karabat, Türkiye'nin 15 ayda Katar, Irak ve İran'a 1,5 milyar dolarlık canlı hayvan ve hayvansal ürün ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu ihracatın kilogram başına 2,05 dolardan yapıldığını öte yandan Uruguay'dan kilogramı 3 dolardan canlı hayvan ithal edildiğini öne süren Karabat, Çelik'e "Vatandaş canlı hayvanın kilogramına 55-60 lira verirken, neden 30 liradan ihraç edildi? Karkas etin kilogramı 85 lirayı aşmışken, neden 45 liraya Katar, İran ve Irak'a karkas et ihraç edildi? Aradaki 40 lira kimin cebine giriyor?" sorularını yöneltti.

AK Partili Çelik'e, Adana Kasaplar Çarşısı'nı ziyaret etmesini ve esnafla görüşmesini öneren Karabat, "Sayın Çelik, Adana'daki kasaplara neden son 2 ayda iki kez kepenk kapatma eylemi yaptığını sorun. Sonra bizim iddialarımızı cevaplayın. Bunu vicdanınızda sorgulamanızı rica ediyorum." sözlerini sarf etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Karabat, Milletvekili, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Karabat: 'Kırmızı et fiyatları yüksekken düşük fiyatla et ihracatı kabul edilemez' - Son Dakika


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