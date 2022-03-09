CHP'li Karabıyık'tan "YKS geç başvuru ücreti"ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Karabıyık'tan "YKS geç başvuru ücreti"ne ilişkin açıklama Açıklaması

09.03.2022 13:10
CHP'li Karabıyık'tan "YKS geç başvuru ücreti"ne ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, ÖSYM'nin, yüzde 50 zamlı 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) geç başvuru ücreti uygulamasının geri alınmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, ÖSYM'nin, yüzde 50 zamlı 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) geç başvuru ücreti uygulamasının geri alınmasını istedi.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, öğrencilerin üstün yararının ve ekonomik koşullarının gözetilmediğini belirterek YKS geç başvuru ücretinin yüzde 50 fazla alınmasına ilişkin, "Belki sınav ücretini son başvuru tarihi geçtikten sonra borçla denkleştiren ailelerin çocukları, bu kriz ortamında yüzde 50 oranında fazla ücret alınarak cezalandırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sınava giren öğrencilerin büyük bölümünün bu ücreti ödeyemeyecek durumda olduğunu iddia eden Karabıyık, şunları kaydetti:

"Üniversite başvurusu için işlemlerini yapan ama sınav harcını yatıramayan adayların geç başvuru ücretlerinin yüzde 50 oranında daha yüksek olması, pırıl pırıl gençlerimizin umutlarını, ideallerini yıkmaktır. ÖSYM, bu kriz ortamında geç başvuru ücretlerini yüzde 50 oranında fazla alması uygulamasını geri almalıdır. Hatta üniversitede okumak, bu eğitimi almak isteyen her gencin anayasal hakkı olduğu için, sınava giriş ücreti dahi olmamalıdır. Sınavların ücretsiz olması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz."

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Cumhuriyet Halk Partisi, Lale Karabıyık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Karabıyık'tan 'YKS geç başvuru ücreti'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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