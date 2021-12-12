CHP'li Karaca: "Seyahat özgürlüğü, barınma, beslenme hakkı, anayasal bir haktır" - Son Dakika

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, barınma sorunlarını duyurmak için Ankara'ya gelen gençlerin gözaltına alınmasını eleştirerek, "Seyahat özgürlüğü, barınma, beslenme hakkı, anayasal bir haktır." dedi.

Karaca, partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyurmak isteyen gençlerin, Ankara'ya girişlerinin engellendiğini söyledi.

Eğitim ve barınma hakkı ile yetmeyen bursları için seslerini duyurmak üzere Ankara'ya gelen 150'yi aşkın kişinin, gözaltına alınarak karakollarda ifade için bekletildiğini dile getiren Karaca, bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Gençlerin taleplerini anlatan Karaca, "'Barınmak istiyoruz' demek Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesine göre suçtur? 'Açız, bize verdiğiniz burs yetmiyor' demek Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesinde suç olarak düzenlenmiştir. Seyahat özgürlüğü, barınma, beslenme hakkı, anayasal bir haktır. Anayasal hakkını kullanmak, ne zamandan beri suç olmuştur?" diye konuştu.