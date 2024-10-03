CHP'li Karaoba'dan TARSİM Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Karaoba'dan TARSİM Eleştirisi

Ali Karaoba, TARSİM'in çiftçileri korumadığını ve kuraklıkta yetersiz hizmet verdiğini belirtti.

03.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) uygulamalarını eleştirerek, "Kuraklık olduğu zaman TARSİM neden kuraklık bazında tek tek tarlalara bakmıyor, köy ortalamasını alıyor?" diye sordu.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TARSİM'in üreticileri doğal afetlerden korumak amacıyla faaliyetine başladığını, ancak 2024 yılında kurumun amacının dışına çıkmaya başladığını söyledi.

TARSİM'in üreticiden sigorta primini alıp gerekli hizmeti vermeyen bir kurum haline geldiğini savunan Karaoba, TARSİM'in de hükümetin de çiftçiyi görmezden geldiğini öne sürdü.

Dolu, yangın ve sel olduğu zaman TARSİM'in söz konusu yerlere eksper gönderdiğini belirten Karaoba, şunları kaydetti:

"Kuraklık olduğu zaman TARSİM neden kuraklık bazında tek tek tarlalara bakmıyor, köy ortalamasını alıyor? TARSİM neden bağımsız eksperlerin raporlarını değil de meteoroloji raporlarını esas alıyor? Bu yöntem ödeme yapmamak içinse, biz bunu doğru bulmuyoruz. Çiftçilerin yüksek ürün kayıpları neden TARSİM'in gönderdiği eksperler tarafından düşük kaydedilmektedir? TARSİM, çiftçilerden aldığı parayı nereye, nasıl harcamaktadır? Çiftçi, primlerini günü gününe öderken, TARSİM neden yasal yolla çiftçiyi çarpan kurum haline gelmiştir?"

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Milletvekili, Ali Karaoba, Politika, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Tarım, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Karaoba'dan TARSİM Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:41:33. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Karaoba'dan TARSİM Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement