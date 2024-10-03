CHP'li Karaoba'dan TARSİM Eleştirisi

Politika

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) uygulamalarını eleştirerek, "Kuraklık olduğu zaman TARSİM neden kuraklık bazında tek tek tarlalara bakmıyor, köy ortalamasını alıyor?" diye sordu.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TARSİM'in üreticileri doğal afetlerden korumak amacıyla faaliyetine başladığını, ancak 2024 yılında kurumun amacının dışına çıkmaya başladığını söyledi.

TARSİM'in üreticiden sigorta primini alıp gerekli hizmeti vermeyen bir kurum haline geldiğini savunan Karaoba, TARSİM'in de hükümetin de çiftçiyi görmezden geldiğini öne sürdü.

Dolu, yangın ve sel olduğu zaman TARSİM'in söz konusu yerlere eksper gönderdiğini belirten Karaoba, şunları kaydetti:

"Kuraklık olduğu zaman TARSİM neden kuraklık bazında tek tek tarlalara bakmıyor, köy ortalamasını alıyor? TARSİM neden bağımsız eksperlerin raporlarını değil de meteoroloji raporlarını esas alıyor? Bu yöntem ödeme yapmamak içinse, biz bunu doğru bulmuyoruz. Çiftçilerin yüksek ürün kayıpları neden TARSİM'in gönderdiği eksperler tarafından düşük kaydedilmektedir? TARSİM, çiftçilerden aldığı parayı nereye, nasıl harcamaktadır? Çiftçi, primlerini günü gününe öderken, TARSİM neden yasal yolla çiftçiyi çarpan kurum haline gelmiştir?"