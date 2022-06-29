CHP'li Kasap: "Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yok" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Kasap: "Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yok"

29.06.2022 15:28
CHP'li Kasap: "Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yok"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yoktur.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yoktur." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da darbedilen doktorun diplomasını yırttığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğunu anlatan Kasap, "Bakan Koca'nın bu şekilde günü geçirmeye çalıştığını" savundu.

Tıp diplomasının artık bir işe yaramadığını, doktorluğun itibarsızlaştırıldığını öne süren Kasap, "Hekim arkadaşlarımız darbediliyor, bıçaklanıyor. Bir panik butonu, bir x-ray cihazı olmayan hastanelerde çalışıyor." diye konuştu.

Aile hekimlerinin, görev yaptığı yerlerin her türlü masrafından sorumlu olduğunu ifade eden Kasap, masraflar için öngörülen tutarın enflasyona rağmen güncellenmediğini, bu nedenle hekimlerin mali açıdan zor duruma düştüğünü kaydetti.

CHP'li Kasap, "(Sağlık nasıl idare ediliyor?) diye sorarsanız, ülkede ekonominin durumu nasılsa, sağlığın durumu da o maalesef. Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yoktur." sözlerini sarf etti.

YORUMLAR
500
Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti İstanbul Milletvekili Erdoğdu ve YDK Üyesi eşi Erdoğdu CHP'den istifa etti İstanbul Milletvekili Erdoğdu ve YDK Üyesi eşi Erdoğdu CHP'den istifa etti
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Fazıl Kasap, Milletvekili, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kasap: 'Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yok' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:57 Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:34:16. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kasap: "Hekimler açısından diploma yırtmakla yurt dışına çıkmak arasında hiçbir fark yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement