CHP'li Kasap: "Vatandaşlar hastanelerden randevu almada sıkıntı yaşıyor" - Son Dakika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, vatandaşların hastanelerden randevu almada çok büyük sorun yaşadığını ileri sürdü.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sağlık sisteminde yaşanan sorunları dile getirerek, hastaların randevu almada sıkıntı çektiğini söyledi.

Sağlıkta şiddetle ile ilgili haberlere işaret eden Kasap, buna ilişkin göstermelik bir yasasının çıkarıldığını, şiddettin cezasız kaldığını, sağlık çalışanlarının "bugün eve sağ salim döndüm" psikolojisiyle yaşadığını kaydetti.

Hükümetin şehir hastaneleriyle ilgili gerçekleri vatandaşlardan sakladığını iddia eden Kasap, "Şehir hastaneleri büyük bir soygundur. Hasta garantisi var, bunu sakladılar. Sözleşmelerin gizli olduğunu söylediler. Kan ve idrar tahlillerinde asgari yüzde 70 oranında bir garanti var. Yatmayan hasta, çekilmeyen MR için para ödeniyor." diye konuştu.

Kasap, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun toplanması gerektiğini de belirtti.