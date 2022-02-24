CHP'li Kasap: "Vatandaşlar hastanelerden randevu almada sıkıntı yaşıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Kasap: "Vatandaşlar hastanelerden randevu almada sıkıntı yaşıyor"

24.02.2022 11:05
CHP'li Kasap: "Vatandaşlar hastanelerden randevu almada sıkıntı yaşıyor"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, vatandaşların hastanelerden randevu almada çok büyük sorun yaşadığını ileri sürdü.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, vatandaşların hastanelerden randevu almada çok büyük sorun yaşadığını ileri sürdü.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sağlık sisteminde yaşanan sorunları dile getirerek, hastaların randevu almada sıkıntı çektiğini söyledi.

Sağlıkta şiddetle ile ilgili haberlere işaret eden Kasap, buna ilişkin göstermelik bir yasasının çıkarıldığını, şiddettin cezasız kaldığını, sağlık çalışanlarının "bugün eve sağ salim döndüm" psikolojisiyle yaşadığını kaydetti.

Hükümetin şehir hastaneleriyle ilgili gerçekleri vatandaşlardan sakladığını iddia eden Kasap, "Şehir hastaneleri büyük bir soygundur. Hasta garantisi var, bunu sakladılar. Sözleşmelerin gizli olduğunu söylediler. Kan ve idrar tahlillerinde asgari yüzde 70 oranında bir garanti var. Yatmayan hasta, çekilmeyen MR için para ödeniyor." diye konuştu.

Kasap, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun toplanması gerektiğini de belirtti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... CHP'li Polat: 'Hür teşebbüsün yatırım yapamayacağı kararlarla karşı karşıyayız' Son dakika haberi... CHP'li Polat: 'Hür teşebbüsün yatırım yapamayacağı kararlarla karşı karşıyayız' CHP'li Sarıbal, üretim sezonunda çiftçinin elektrik ve suyunun kesilmemesi gerektiğini söyledi CHP'li Sarıbal, üretim sezonunda çiftçinin elektrik ve suyunun kesilmemesi gerektiğini söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Fazıl Kasap, Milletvekili, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kasap: 'Vatandaşlar hastanelerden randevu almada sıkıntı yaşıyor' - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:11:11. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Kasap: "Vatandaşlar hastanelerden randevu almada sıkıntı yaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement