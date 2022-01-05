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CHP'li Kaya: "AK Parti'nin sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ölü doğmuştur" - Son Dakika

CHP'li Kaya: "AK Parti'nin sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ölü doğmuştur"

05.01.2022 13:21
CHP'li Kaya: "AK Parti'nin sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ölü doğmuştur"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "AK Parti'nin sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ölü doğmuştur.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, " AK Parti'nin sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ölü doğmuştur." görüşünü savundu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınacağı ve kadrolu-sözleşmeli ayrımı yapılmayacağı yönündeki açıklamalarının, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nde yer almadığını öne sürdü.

Teklifi "kısmi bir ödenek iyileştirme düzenlemesi" olarak nitelendiren Kaya, düzenlemenin, sözleşmeli öğretmenlere hiçbir güvence vermediğini, ailelerin birleşmesi için tayin hakkı tanımadığını, 3600 ek gösterge imkanını tüm öğretmenlere sunmadığını, ayrıca kariyer basamaklarını dayattığını ve kariyeri, öğretmenler açısından doğrudan doğruya maaş artışına endekslendiğini iddia etti.

Özel ve kamudaki tüm öğretmenlerin sorunlarına çözüm getirecek şekilde hazırlanması durumunda teklifi destekleyeceklerini söyleyen Kaya, "AK Parti'nin getirdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ölü doğmuştur." sözlerini sarf etti.

İktidarın, "öğretmenlerin asgari ücretin altında çalıştırılması ayıbına son vermesi" ve 3600 ek gösterge hakkının emekli olanlar da dahil tüm öğretmenleri kapsaması gerektiğini savunan Kaya, TBMM'de görüşülmek üzere bekleyen, partisinin öğretmenlere yönelik kanun teklifinin de Komisyonda ele alınması ve öğretmenlerin lehine düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Kaya'nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, teklifin bu meslek grubunun sorunlarına çözüm getirmeyeceğini iddia ederek "Başöğretmen ve uzman öğretmenlerden daha çok verimlilik beklenecek. Bu da öğretmenler arasında yeni bir ayrımcılığa neden olacak." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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