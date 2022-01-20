CHP'li Kaya'dan "nisan ayındaki bir haftalık tatil, ara tatile ilave edilsin" önerisi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, nisan ayında eğitimde yapılacak bir haftalık tatilin, 21 Ocak'ta başlayacak ara tatile eklenmesini önerdi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, velilere "Karnesinde yazılı notları, öğrencinizin hak ettiği notlar olarak görmeyin. Eğer orada kırık notlar varsa, bilin ki bu sistemden kaynaklanıyor. Sizden ricam; çocuklarınızı bu konuda üzmeyin." çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının, uyarıları dikkate almak zorunda olduğunu kaydeden Kaya, "Milli Eğitim Bakanı'nı göreve davet ediyorum; Sayın Milli Eğitim Bakanı, nisan ayında yapacağınız bir haftalık ara tatili, 21 Ocak'ta başlayan iki hafta sürecek ara tatile ilave edin." dedi.

Nisan ayında havaların ısınacağına ve havalandırma koşullarının daha uygun olacağına işaret eden Kaya, dolayısıyla çocukların Kovid-19'dan bir nebze de olsun korunabileceğini söyledi.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesi gerektiğini savunan Kaya, bu kanun teklifinin, öğretmenlerin lehine olmadığını iddia etti.