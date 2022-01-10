CHP'li Kaya, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin CHP'nin teklifiyle birleştirilmesini önerdi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin, CHP'nin 2018 yılında sunduğu teklif ile birleştirilmesi önerisinde bulundu.

Kaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li üyeleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin öğretmenlerde hayal kırıklığı yarattığını ileri sürdü.

Teklifi hazırlayanların, öğretmenlerin sorunlarından bihaber olduklarının anlaşıldığını savunan Kaya, "Bugün görüşülecek teklif, maalesef ki öğretmenlerin biriken sorunlarına bir çözüm önerisi sunmamaktadır." dedi.

Yıldırım Kaya, CHP olarak 2018 yılında TBMM Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi sunduklarını, bu teklifte öğretmenler başta olmak üzere eğitim ve bilim emekçilerinin görevlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmelerine olanak sağlandığını belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesi, hem idari hem toplumsal koşulların iyileştirilmesi gerektirdiğinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı gerçek anlamda öğretmenlerin niteliklerini artırmayı hedefliyorsa öncelikle öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenliği herkesin yapabileceği teknik bir iş haline getiren yanlış politikalara ve uygulamalara son vermelidir. Tüm eğitim emekçilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkartılmalıdır. Eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere yapılan eğitim öğretim hazırlık ödeneği her dönem başında bir maaş tutarında olmak üzere bütün eğitim ve bilim emekçilerine verilmelidir. Ayrıca Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmelidir. Adalet ve Kalkınma Partisinin teklifi, Cumhuriyet Halk Partisinin teklifi ile birleştirilerek alt komisyona çekilmeli, yeniden görüşmeye açılmalıdır."

Kaya, Kovid-19 salgınında Omicron varyantının hızlı bir şekilde yayılmayı sürdürdüğünü, Milli Eğitimi Bakanlığının bu konuda tedbir alması gerektiğini de vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 21 Ocak'ta verilecek ara tatili 14 Ocak'a çekmesinin, bulaş hızını yavaşlatacağını savunan Kaya, "Umarım bu makul öneriye sırtını dönmez Sayın Mahmut Hoca." ifadesini kullandı.