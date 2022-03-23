CHP'li Kaya: "Yaşar Alptekin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hangi sıfat ve yetkiyle konuşuyor?" - Son Dakika
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CHP'li Kaya: "Yaşar Alptekin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hangi sıfat ve yetkiyle konuşuyor?"

23.03.2022 15:12
CHP'li Kaya: "Yaşar Alptekin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hangi sıfat ve yetkiyle konuşuyor?"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in, İstanbul Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yapmasına tepki göstererek "Yaşar Alptekin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hangi sıfat ve yetkiyle konuşuyor?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in, İstanbul Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yapmasına tepki göstererek "Yaşar Alptekin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hangi sıfat ve yetkiyle konuşuyor?" dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eğitimin sorunlarının her geçen gün katlanarak arttığını savundu.

Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in İstanbul Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığını dile getiren Kaya, video kayıtlarına göre, 9. ve 10. sınıf öğrencilerine "Parasız cennete mi gitmek istersiniz yoksa parayla cehenneme mi?" sorusunu yönelten Alptekin'in "Kadına para verirsiniz..." ifadesinin öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandığını söyledi.

Yaşar Alptekin'in, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla etkinliğe katıldığını, öğretmenlerin salona sokulmadığının iddia edildiğini aktaran Kaya, "İlgili şahsın okuldaki etkinliğe davet edilmesine, öğrencileri olumsuz etkilemesine İl Milli Eğitim de İlçe Milli Eğitim de İstanbul Valiliği de seyirci kaldı. Olumsuz etkileme konuşmaları öğretmenlerden, öğrencilerden ve eğitim sendikalarından büyük tepki aldı." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Yaşar Alptekin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hangi sıfat ve yetkiyle konuşma yapıyor? Kadını aşağılayan ve kadına kin kusan bir şahsa okullarda konferans verdirilmesindeki amaç ne? Sorumlular hakkında bir işlem başlatıldı mı?" sorularını yönelten Kaya, acilen yanıt beklediklerini ifade etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Yaşar Alptekin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kaya: 'Yaşar Alptekin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hangi sıfat ve yetkiyle konuşuyor?' - Son Dakika


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