CHP'li Kılıç, stajyer avukatlara ödeme yapılması için kanun teklifi verdi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, stajyer avukatlara da en az asgari ücret kadar ödeme yapılması için kanun teklifi verdi.

Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklif, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, stajyer avukata asgari ücretten az olmamak üzere ödeme yapılmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, hukuk fakültelerinde okuyan öğrenci sayısının 85 bine yaklaştığı, her yıl yaklaşık 20 bin öğrencinin mezun olduğu, Türkiye'de 160 bin avukat bulunduğu belirtildi.

Gerekçede, avukatlık yapmak isteyen hukuk fakültesi mezunlarının, önce stajyer avukat olarak mesleğe adım attığı anımsatılarak, belli bir deneyim ve tecrübe kazanabilmek için stajyer avukatlık döneminin önemine işaret edildi.

Avukat adayının, bu dönemde stajyer avukata düşen belli başlı görevleri yerine getirdiği vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de şu anda 25 bin 884 stajyer avukat bulunmaktadır. Staj dönemi ne kadar verimli ve başarılı geçerse, stajını tamamlayan avukat adayı da profesyonel olarak mesleğini yapmaya başladığı zaman o kadar başarılı olmakta ve yargı alanının savunma kısmını o kadar başarılı şekilde yerine getirmektedir. Çoğu stajyer avukat, görevi sırasında ücret almamakta veya 2 bin lira-3 bin lira gibi asgari ücretin de altındaki düşük maaşlarla çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Bu da avukatlık mesleğinin niteliğinin ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle hakim ve savcı stajyerlerine ödeme yapılması gibi stajyer avukatlara da ödeme yapılması önem teşkil etmektedir. Adalet Bakanlığı yargısal gelirlerden de pay ayırarak stajyer avukatlara asgari ücret veya üstünde bir ödeme yapmalıdır."