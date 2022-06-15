CHP'li Kılıç, stajyer avukatlara ödeme yapılması için kanun teklifi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Kılıç, stajyer avukatlara ödeme yapılması için kanun teklifi verdi

15.06.2022 12:24
CHP'li Kılıç, stajyer avukatlara ödeme yapılması için kanun teklifi verdi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, stajyer avukatlara da en az asgari ücret kadar ödeme yapılması için kanun teklifi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, stajyer avukatlara da en az asgari ücret kadar ödeme yapılması için kanun teklifi verdi.

Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklif, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, stajyer avukata asgari ücretten az olmamak üzere ödeme yapılmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, hukuk fakültelerinde okuyan öğrenci sayısının 85 bine yaklaştığı, her yıl yaklaşık 20 bin öğrencinin mezun olduğu, Türkiye'de 160 bin avukat bulunduğu belirtildi.

Gerekçede, avukatlık yapmak isteyen hukuk fakültesi mezunlarının, önce stajyer avukat olarak mesleğe adım attığı anımsatılarak, belli bir deneyim ve tecrübe kazanabilmek için stajyer avukatlık döneminin önemine işaret edildi.

Avukat adayının, bu dönemde stajyer avukata düşen belli başlı görevleri yerine getirdiği vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de şu anda 25 bin 884 stajyer avukat bulunmaktadır. Staj dönemi ne kadar verimli ve başarılı geçerse, stajını tamamlayan avukat adayı da profesyonel olarak mesleğini yapmaya başladığı zaman o kadar başarılı olmakta ve yargı alanının savunma kısmını o kadar başarılı şekilde yerine getirmektedir. Çoğu stajyer avukat, görevi sırasında ücret almamakta veya 2 bin lira-3 bin lira gibi asgari ücretin de altındaki düşük maaşlarla çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Bu da avukatlık mesleğinin niteliğinin ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle hakim ve savcı stajyerlerine ödeme yapılması gibi stajyer avukatlara da ödeme yapılması önem teşkil etmektedir. Adalet Bakanlığı yargısal gelirlerden de pay ayırarak stajyer avukatlara asgari ücret veya üstünde bir ödeme yapmalıdır."

YORUMLAR
500
AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışları İzmir'de yapılacak AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışları İzmir'de yapılacak Göztepe Kulübünün 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı Göztepe Kulübünün 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kılıç, stajyer avukatlara ödeme yapılması için kanun teklifi verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:10:48. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kılıç, stajyer avukatlara ödeme yapılması için kanun teklifi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement