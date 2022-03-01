CHP'li Kılınç, radyo yayıncılarının desteklenmesini istedi - Son Dakika
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CHP'li Kılınç, radyo yayıncılarının desteklenmesini istedi

01.03.2022 11:52
CHP'li Kılınç, radyo yayıncılarının desteklenmesini istedi

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, radyo kanallarının elektriğe gelen zamlarla yayın yapamaz hale geldiğini savunarak, radyo yayıncılarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, radyo kanallarının elektriğe gelen zamlarla yayın yapamaz hale geldiğini savunarak, radyo yayıncılarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kılınç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, radyo yayıncılığının zor durumda olduğunu belirtti.

İstanbul'da bir yerel radyonun elektrik giderlerinin en az 50 bin liraya yükseldiğini dile getiren Kılınç, Anadolu'daki radyoların 6-7 bin lira olan aylık gelirleriyle elektrik faturalarını bile karşılayamaz duruma geldiğini anlattı. Kılınç, radyo kanallarının elektriğe gelen zamlarla yayın yapamaz hale geldiğini savundu.

Radyo yayıncılarının desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kılınç, "Kanun teklifimiz hazır. Radyo ve televizyon yayıncılarımızın sorunları, talepleri ortada. Bu taleplerin TBMM'de ele alınmasıyla ilgili hiçbir engel yok. Yeter ki yüzlerce radyo televizyon yayıncısının, binlerce çalışanın sesine kulak verilsin. Kamu spotları ve öncelikli yayın spotları mutlaka ücretlendirilmeli. Radyolarımızın can çekişen durumuna bir nebze olsa can suyu olmalıyız." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Radyo, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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