CHP'li komisyon üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü - Son Dakika
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CHP'li komisyon üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

29.06.2022 15:55
CHP'li komisyon üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

CHP'nin TBMM Dışişleri Komisyonu ve TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

CHP'nin TBMM Dışişleri Komisyonu ve TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, parti genel merkezindeki görüşmede, CHP'nin AB perspektifinin paylaşıldığı belirtildi.

Görüşmede, 23-24 Haziran 2022 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye ve AB ilişkilerinin içinde bulunduğu mevcut durum ve ilişkilerin geleceğinin kapsamlı bir çerçevede ele alındığı aktarılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Ukrayna- Rusya savaşına bağlı olarak Avrupa güvenliği ve Türkiye'nin bu süreçteki rolü de görüşülen konular arasında yer aldı. CHP'nin demokrasi mücadelesi vermiş sosyal demokrat bir parti olarak, tarihsel bir perspektifle AB değerlerini benimsediğinin altı çizildi. Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesinde yeniden önem kazanan sığınmacılar meselesi bağlamında Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusunda CHP'nin endişeleri aktarıldı."

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Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li komisyon üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li komisyon üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü - Son Dakika
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