CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'den Açıklama: 'Adalet Yerini Bulacak' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'den Açıklama: 'Adalet Yerini Bulacak'

CHP\'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez\'den Açıklama: \'Adalet Yerini Bulacak\'

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Dönmez, yargıya güvendiğini ve adli sürecin devam ettiğini vurguladı.

19.10.2024 12:02  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde makam odasında 2 kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve geçtiğimiz temmuz ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili açıklama yaptı. "Er ya da geç adalet yerini bulacak" sözleriyle açıklama yapan Başkan Dönmez, yargıya güvendiklerini ve adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Makam odasında 2 kişiyi darp ettiği iddiasıyla tutuklandıktan sonra geçtiğimiz temmuz ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili açıklama yaptı. Yargı sürecinde belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan Dönmez, mahkeme önünde kendini savunabileceğini söyledi. Kula halkına mahcup olacak bir şey yapmadığını belirten Dönmez, "Saygıdeğer Kula halkım; belediyenin malına sahip çıkarken makamımda saldırıya uğradım. Bu da yetmezmiş gibi benim suçlu olduğum iddia edilerek tutuklandım. Kısa sürede tahliye oldum. Hukuk mücadelem sürüyor ve en kısa zamanda görevime de iade edilmeyi bekliyorum. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Hakkımdaki suçlamadan dolayı dava açıldı. Buna dair haberi duyan dostlar endişelenmiş. Ama endişe edecek bir şey yok. Davanın açılmasından ben de memnunum. Çünkü bu sayede mahkeme önünde kendimi savunabileceğim ve kim haklı kim haksız ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Adli süreç sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını savunan Başkan Dönmez, "Adli süreç devam ediyor. Yargıya güveniyoruz. Bana güvenerek beni seçen Kula halkına mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Suçsuz olduğum ortaya çıkacak ve hep birlikte Kula için çalışmaya devam edeceğiz. Destek veren, sevgi ve selamlarını ileten herkese teşekkür ederim. Ayrıca, bu açıklamayı bazı sosyal medya haber kanallarının haberleri, kamuoyunda yeni bir olay yeni bir gelişme varmış gibi sevenlerim ve seçmenlerim arasında infial ve moral bozukluğu oluşturmuş. Her şey tarafsız mahkemelerimizin kararı sonucu sonuçlanacaktır" dedi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Hikmet Dönmez'in vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama, hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma, basit yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ikişer kez cezalandırılması istendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hikmet Dönmez, Politika, Belediye, 3-sayfa, manisa, Yargı, Hukuk, Kula, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'den Açıklama: 'Adalet Yerini Bulacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'den Açıklama: 'Adalet Yerini Bulacak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.