CHP'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı

İzmir'de Karabağlar Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalgıç hakkında sosyal medya platformundan paylaştığı videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Dalgıç, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "tehdit", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından gözaltına alındı.
