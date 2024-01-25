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CHP'li Milletvekili: Ormanlarımız üzerinden en büyük yağma ve talan yapılıyor - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili: Ormanlarımız üzerinden en büyük yağma ve talan yapılıyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 19 Ocak 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 13 ilde 5 milyon 800 bin metrekare alanın orman vasfından çıkarıldığını ve Bursa'nın bu karardan en çok etkilenen il olduğunu belirtti. Sarıbal, iktidarın ormansızlaştırma politikalarıyla ormanlarımızın yağmalandığını ve talan edildiğini ifade etti.

CHP\'li Milletvekili: Ormanlarımız üzerinden en büyük yağma ve talan yapılıyor
25.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:03
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "En büyük yağma, en büyük talan şu anda ormanlarımız üzerinden yapılmaktadır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Ocak 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 13 ilde 5 milyon 800 bin metrekare alanın orman vasfından çıkarıldığını belirtti.

Bu karar doğrultusunda en büyük payın Bursa'ya düştüğünü ifade eden Sarıbal, 4 milyon 9 bin metrekare alanın ormanlık alan vasfından çıkarılıp başka amaçlarla kullanımına izin verildiğini söyledi.

İktidarın ormansızlaştırma yaptığını öne süren Sarıbal, "En büyük yağma, en büyük talan şu anda ormanlarımız üzerinden yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP'li Milletvekili: Ormanlarımız üzerinden en büyük yağma ve talan yapılıyor - Son Dakika
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