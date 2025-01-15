CHP'li Murat Emir: Emeklilere Açlığa Mahkum Edecek Maaşa Direneceğiz

Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkum edecek bir aylığa komisyonda da Genel Kurul'da da sonuna kadar direneceklerini söyledi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Eskişehir'de çocukların cinsel istismara uğradığına yönelik iddialarla ilgili soruşturmaların üstünün kapatılmaması gerektiğini ifade etti.

Kamu bankalarının 2023 yılı reklam giderlerinin açıklandığını anımsatan Emir, "Kamu bankaları yandaş medyayı fonluyor, yandaş medya da dönüyor, sabahtan akşama kadar iktidarı pohpohluyor, iktidarın halk üzerindeki ağır zulmünü büyük başarılarmış gibi anlatmaya devam ediyor." görüşünü savundu.

Kamu bankalarının bu reklamları neye göre verdiğinin mutlaka açıklanması gerektiğini dile getiren Emir, bu paraların halkın parası olduğunu belirtti.

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin "kırmızı kart eylemine" ilişkin sözlerine de değinerek, "Kendisine teşekkür ederiz. Çünkü bizim kırmızı kart eylemimiz giderek yaygınlaşıyor ve kitleselleşiyor. Sayın Erdoğan, bilmeniz gereken ilk ve tek şey, kitlesel eylemlerin en belirgin özelliği, yapılabilecek en basit, en sade ve en minimum hareketin olmasıdır. İşte bu da bugünün Türkiye'sinde cebinden kırmızı kart çıkarmaktır." dedi.

"İmza atan milletvekili ağır vebal altına girer"

Cebinden kırmızı kart çıkaran Emir, "Biz bu kırmızı kartı sana çıkarıyoruz. Biz bu kırmızı kartı, yok saydığın, açlığa mahkum ettiği emekliler için kaldırıyoruz. Biz bunu 22 bin 104 lira reva gördüğün, açlığa mahkum ettiğin asgari ücretliler için, staj mağdurları için kaldırıyoruz. Biz, bunu tüm halkımız için kaldırıyoruz ve diyoruz ki artık sandığı getir." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, "En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesiyle ilgili AK Parti ile aralarında bir anlaşma olup olmadığını" sorması üzerine Emir, şunları kaydetti:

"Bize böyle bir teklifle gelmediler ama gelme cesareti göstereceklerini de zannetmiyorum. Çünkü emeklilere layık görülen kök maaş artışıyla birlikte 4 milyon emeklimizin alacağı maaş 14 bin 469 lira olacak. Böyle bir teklifin altına imza atan her bir milletvekili bu vatana, millete, emeklilere karşı sorumlu olur, ağır vebal altına girer ve çocuklarının yüzüne bakamaz. Dolayısıyla böyle bir teklifi biz baştan reddederiz. Emeklilerimizi açlığa ve yoksulluğa mahkum edecek bu maaşa, komisyonda da Genel Kurul'da da sonuna kadar direneceğiz."