CHP'li Murat Emir: Emeklilere Açlığa Mahkum Edecek Maaşa Direneceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Murat Emir: Emeklilere Açlığa Mahkum Edecek Maaşa Direneceğiz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkum edecek bir aylığa komisyonda da Genel Kurul'da da sonuna kadar direneceklerini söyledi.

15.01.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkum edecek bir aylığa komisyonda da Genel Kurul'da da sonuna kadar direneceklerini söyledi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Eskişehir'de çocukların cinsel istismara uğradığına yönelik iddialarla ilgili soruşturmaların üstünün kapatılmaması gerektiğini ifade etti.

Kamu bankalarının 2023 yılı reklam giderlerinin açıklandığını anımsatan Emir, "Kamu bankaları yandaş medyayı fonluyor, yandaş medya da dönüyor, sabahtan akşama kadar iktidarı pohpohluyor, iktidarın halk üzerindeki ağır zulmünü büyük başarılarmış gibi anlatmaya devam ediyor." görüşünü savundu.

Kamu bankalarının bu reklamları neye göre verdiğinin mutlaka açıklanması gerektiğini dile getiren Emir, bu paraların halkın parası olduğunu belirtti.

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin "kırmızı kart eylemine" ilişkin sözlerine de değinerek, "Kendisine teşekkür ederiz. Çünkü bizim kırmızı kart eylemimiz giderek yaygınlaşıyor ve kitleselleşiyor. Sayın Erdoğan, bilmeniz gereken ilk ve tek şey, kitlesel eylemlerin en belirgin özelliği, yapılabilecek en basit, en sade ve en minimum hareketin olmasıdır. İşte bu da bugünün Türkiye'sinde cebinden kırmızı kart çıkarmaktır." dedi.

"İmza atan milletvekili ağır vebal altına girer"

Cebinden kırmızı kart çıkaran Emir, "Biz bu kırmızı kartı sana çıkarıyoruz. Biz bu kırmızı kartı, yok saydığın, açlığa mahkum ettiği emekliler için kaldırıyoruz. Biz bunu 22 bin 104 lira reva gördüğün, açlığa mahkum ettiğin asgari ücretliler için, staj mağdurları için kaldırıyoruz. Biz, bunu tüm halkımız için kaldırıyoruz ve diyoruz ki artık sandığı getir." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, "En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesiyle ilgili AK Parti ile aralarında bir anlaşma olup olmadığını" sorması üzerine Emir, şunları kaydetti:

"Bize böyle bir teklifle gelmediler ama gelme cesareti göstereceklerini de zannetmiyorum. Çünkü emeklilere layık görülen kök maaş artışıyla birlikte 4 milyon emeklimizin alacağı maaş 14 bin 469 lira olacak. Böyle bir teklifin altına imza atan her bir milletvekili bu vatana, millete, emeklilere karşı sorumlu olur, ağır vebal altına girer ve çocuklarının yüzüne bakamaz. Dolayısıyla böyle bir teklifi biz baştan reddederiz. Emeklilerimizi açlığa ve yoksulluğa mahkum edecek bu maaşa, komisyonda da Genel Kurul'da da sonuna kadar direneceğiz."

Kaynak: AA

Murat Emir, Politika, Ekonomi, Mahkum, Mahkum, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Murat Emir: Emeklilere Açlığa Mahkum Edecek Maaşa Direneceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:38:49. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Murat Emir: Emeklilere Açlığa Mahkum Edecek Maaşa Direneceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.