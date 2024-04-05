CHP\'li Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Politika

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını aldı.

Bozbey'e mazbatası, Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz tarafından verildi.

Mustafa Bozbey, burada yaptığı konuşmada, bu mutlu günde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Bugün Bursa için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesinin 8. başkanı olarak mazbatasını onurla aldığını söyledi.

Bozbey, yaklaşık 3,5 milyon Bursalıya hizmet etmek için kolları sıvadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu başarının kahramanı tüm Bursalılardır. Daha çok işimiz var. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizinle birlikte bu kenti çok daha ileriye taşıyacağız. Bugünden itibaren tertemiz bir sayfa açıyoruz. Yepyeni bir yönetim anlayışıyla kentimizi güzel günlere taşıyacağız. Artık geçmişi geride bıraktık. Kırgınlıkları, dargınlıkları unutup yepyeni günlere kucak açıyoruz. Allah mahcup etmesin. Umudumuz çok. Çalışma isteğimiz çok. Güçlüyüz, inançlıyız. Biz bu kent için çok şeyler yapacağız. Yıllardır hayal ettikleriniz artık gerçek olacak. Oy veren vermeyen, herkesin büyük bir gururla, huzurla, mutlulukla yaşayacağı bir Bursa için size söz veriyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri her zaman yol göstericimiz olacak. Haktan yana, halktan yana adil bir yönetim anlayışını Bursa'ya getireceğiz. Yükümüz ağır ancak bu yükü sizinle sırtlayacağız."

Kendisine tebrik çiçeği gönderilmemesini, bunun yerine Bursaspor'a bağış yapılmasını isteyen Bozbey, Ramazan Bayramı boyunca Bursa'da toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da Bozbey'i tebrik ederek, vatandaşlara hitap etti.