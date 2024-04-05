CHP'li Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

CHP\'li Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını alarak göreve başladı. Bozbey, törende yaptığı konuşmada Bursalılara hizmet etmek için kolları sıvadıklarını ve yeni bir yönetim anlayışıyla kenti ileriye taşıyacaklarını söyledi. Ayrıca, Ramazan Bayramı boyunca Bursa'da toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

05.04.2024 19:43  Güncelleme: 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını aldı.

Bozbey'e mazbatası, Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz tarafından verildi.

Mustafa Bozbey, burada yaptığı konuşmada, bu mutlu günde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Bugün Bursa için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesinin 8. başkanı olarak mazbatasını onurla aldığını söyledi.

Bozbey, yaklaşık 3,5 milyon Bursalıya hizmet etmek için kolları sıvadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu başarının kahramanı tüm Bursalılardır. Daha çok işimiz var. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizinle birlikte bu kenti çok daha ileriye taşıyacağız. Bugünden itibaren tertemiz bir sayfa açıyoruz. Yepyeni bir yönetim anlayışıyla kentimizi güzel günlere taşıyacağız. Artık geçmişi geride bıraktık. Kırgınlıkları, dargınlıkları unutup yepyeni günlere kucak açıyoruz. Allah mahcup etmesin. Umudumuz çok. Çalışma isteğimiz çok. Güçlüyüz, inançlıyız. Biz bu kent için çok şeyler yapacağız. Yıllardır hayal ettikleriniz artık gerçek olacak. Oy veren vermeyen, herkesin büyük bir gururla, huzurla, mutlulukla yaşayacağı bir Bursa için size söz veriyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri her zaman yol göstericimiz olacak. Haktan yana, halktan yana adil bir yönetim anlayışını Bursa'ya getireceğiz. Yükümüz ağır ancak bu yükü sizinle sırtlayacağız."

Kendisine tebrik çiçeği gönderilmemesini, bunun yerine Bursaspor'a bağış yapılmasını isteyen Bozbey, Ramazan Bayramı boyunca Bursa'da toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da Bozbey'i tebrik ederek, vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Mustafa Bozbey, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 20:58:16. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement