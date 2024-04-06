CHP\'li Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına başladı

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını almasının ardından görevine başladı.
Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binasında gerçekleşen devir teslim töreninde, görevi Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan devraldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kenti geleceğe taşıyacak projeleri hep birlikte hayata geçireceklerini, boşa harcayacak bir dakikalarının bile olmadığını söyledi.
Bursa'da yeni bir dönemin başladığını belirten Bozbey, "Bu kentin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini de biliyoruz. Bursa'nın dört bir yanını aylarca gezdik, halkımızı dinledik, sorunları yerinde gördük. Halkımız da bize inandı, güvendi, oyunu vererek de göreve getirdi. Şimdi hizmet zamanı." diye konuştu.
Törene, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
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